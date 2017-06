McCann Talks otkriva šta sve može kreativna industrija

U Jugoslovenskom dramskom pozorištu (sala Studio), sutra, u sredu, 31.maja biće održan „McCann Talks“, jednodnevni događaj sa ciljem da se na jednom mestu okupe i razgovaraju najrelevantniji predstavnici kreativne i srodnih industrija. U organizaciji agencije McCann Beograd „McCann Talks“ osmišljen je kao susret organizacija i pojedinaca iz sveta preduzetništva, umetnosti, tehnologije i zabave koji će svoja mišljenja i stavove suočiti u tri panela.

Panel „Koliko vredi srpska ideja“ pružiće informacije o doprinosu kreativne industrije srpskoj privredi, pokazati uspešne primere izvoza domaćih ideja i pokušaće da odgovori na pitanje koliko vredi srpska ideja.

Mišljenja će ukrstiti Jana Savić Rastovac, kreativna direktorka agencije McCann Beograd, Milica Božanić, izvršna direktorka Srpske filmske asocijacije, Mirko Topalski, izvršni direktor kompanije Eipix i Sagor Mešković, direktor komunikacija festivala Exit, a panel će moderirati Radiša Kričak, PR menadžer I&F McCann Grupe.

„Demografija je mrtva“ naziv je drugog panela koji za temu ima „rušenja stereotipa“, koje je od presudnog značaja za advertajzing industriju, ali i medije, kao one koji imaju ulogu u kreiranju javnog mnjenja i vrednosti.

U panelu učestvuju dr Kaja Damnjanović, naučni saradnik, Marija Ratković, autorka u magazinima Vice, Elle i Before After, Milica Perić Kovalska, jutjuberka i influenserka, Tatjana Mandić Rigonat, rediteljka i Viktor Marković, scenarista emisije 24 minuta i jedan od osnivača portala Njuz.net, dok će moderator biti Katarina Pribićević, direktorka strateškog planiranja agencije McCann Beograd.

Poslednji panel „Future jobs“ u fokusu ima tzv.zanimanja budućnosti i za cilj ima pokretanje inicijativa i inspirisanje saradnje različitih industrija. Panel će voditi Marko Radenković, generalni menadžer Nove Iskre, a učestvuju Istok Radovanov, osnivač brenda Pray eyewear, Ivan Jovanov, osnivač startupa Idvorsky Electric, Saša Popović, osnivač i direktor kompanije Vega IT, Vladimir Ćosić, digital kreativni direktor agencije McCann Beograd.

Interesante teme, zanimljivi učesnici i dobra zabava razlog su da 31.maja budete na „McCann Talks-u“.

Više informacija o događaju i učesnicima saznajte na sajtu: www.mccann-talks.rs