McCann Talks – Snaga kreativne industrije je u udruživanju

Potencijal kreativne industrije u Srbiji je veliki i upravo bi ona mogla značajno da doprinese povećanju bruto društvenog proizvoda, saglasili su se učesnici „McCann Talks”, događaja na kome su se okupili najrelevantniji predstavnici kreativne i srodnih industrija.

Kreativna direktorka McCann Beograd Jana Savić Rastovac istakla je I&F McCann Grupu, koja posluje na 12 tržišta severa i juga Evrope, kao pokazatelj konkurentnosti srpskih ideja čije vreme tek dolazi. Savić Rastovac kaže i da snaga kreativne industrije leži u činjenici da okosnica srpske ideje nije budžet već sposobnost da se spoji nespojivo i na taj način pronađe prostor u svetskoj areni.

Regionalno povezivanje moglo bi da bude još jedan ključ razvoja svih nacionalnih ekonomija regiona, kaže Sagor Mešković, direktor komunikacija Exita, festivala koji u srpsku privredu godišnje direktno donese 15 miliona evra.

Zapošljavanjem 9000 ljudi u 2015. godini i strana filmska produkcija doprinela je razvoju srpske ekonomije, a izvršna direktorka Srpske filmske asocijacije Milica Božanić kaže da je najvažnije bilo demistifikovati Srbiju da bi mogla da ponudi sva bogatstva, ali i da je jednako važna činjenica da se ne možete takmičiti ako nemate institucionalnu podršku.

Slobodan razvoj najbolji za industriju video igara, osnivač i vlasnik Eipixa Mirko Topalski kaže i dodaje da su ideje svuda na svetu jednako raspoređene, ali da šanse za njihovu realizaciju i dalje nisu iste, mada je situacija sada mnogo bolja.

Osim o potencijalnu kreativne industrije, učesnici „McCann Talks” razgovarali su i o stereotipima i značaju demografije u kreativnoj industriji, kao i o poslovima budućnosti.

„McCann Talks“ prvi je od planiranih događaja koji organizuje agencija McCann Beograd u godini kada obeležava 20 godina poslovanja sa ciljem da se na jednom mestu okupe i razgovaraju najrelevantniji predstavnici kreativne i srodnih industrija. Ovaj događaj osmišljen je kao susret organizacija i pojedinaca iz sveta preduzetništva, umetnosti, tehnologije i zabave na kome će suočiti svoja mišljenja i stavove kroz panel diskusije o temama koje su relevantne za kreativnu industriju.