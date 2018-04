Međunarodna konferencija o zaštiti podataka o ličnosti u Beogradu

U organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u utorak i sredu, 17 i 18. aprila 2018. godine (8.30-17 časova) u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, održaće se Međunarodna konferencija na temu Opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Kao što verovatno već znate, 25. maja ove godine u zemljama Evropske unije počinje direktno da se primenjuje Opšta uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation), jedan od najznačajnijih međunarodnih akata u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Teritorijalno važenje ovog akta je prošireno, pa se Uredba primenjuje i na obradu podataka o ličnosti lica koja se nalaze u Evropskoj uniji, a koju obavlja rukovalac ili obrađivač podataka koji nema poslovno sedište u Evropskoj uniji ako su aktivnosti povezane s nuđenjem roba i usluga licima u Evropskoj uniji (bez obzira na to da li to lice treba da izvrši plaćanje) ili praćenjem njihovog ponašanja dokle god se njihovo ponašanje odvija unutar Unije. To praktično znači da i privredna društva koja imaju poslovno sedište u Srbiji moraju da poštuju pravila Uredbe ako obrađuju podatke o ličnosti lica u Evropskoj uniji pod napred navedenim uslovima.

S druge strane, Republika Srbija ima obavezu da uskladi nacionalno zakonodavstvo sa pravom Evropske unije. Dokle smo stigli? Šta GDPR znači za građane Republike Srbije, šta za privredu Srbije, da li i kakve obaveze nameće organima javne vlasti u Srbiji? Da li naši građani mogu očekivati onaj nivo zaštite svojih prava koji imaju građani Evropske unije? Da li su Evropska unija i njene članice spremne za primenu GDPR i s kakvim izazovima moraju da se nose?

Ovo su samo neka od „vrućih“ pitanja na koja ćemo pokušati da damo odgovor. Početkom primene GDPR-a mnogo toga će se promeniti i unaprediti u kontekstu zaštite jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti organizuje ovu konferenciju u želji da najširoj javnosti približi značaj GDPR-a i podigne svest o tome kako će ovaj akt uticati na pojedinca, ali i razne druge zainteresovane aktere, prvenstveno privredu i organe javne vlasti čija je obaveza da štite prava pojedinca.

Na Konferenciji će govoriti stručnjaci iz oblasti zaštite podataka o ličnosti koji rukovode ili su zaposleni u organima za zaštitu podataka o ličnosti u zemljama članicama EU (Informacijska poverenica Republike Slovenije, direktor Agencije za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i dr.), ali i državama koje nisu članice (direktor Nacionalnog centra za zaštitu ličnih podataka u Republici Moldaviji, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini i dr.). Učešće na konferenciji će takođe uzeti neki od najznačajnijih stručnjaka u zemlji u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Skup će otvoriti:

Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

nj .е. Arne Sanes Bjornstad ( Arne Sannes Bj ø rnstad ) , ambasador Kraljevine Norveške

, ambasador Kraljevine Norveške Mateja Norčič-Štamcar , zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji

, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji nj .е . Andrea Oricio ( Andrea Orizio ) , šef Misije OEBS u Srbiji

, šef Misije OEBS u Srbiji Irina Sahakijan Veter (Irina Sahakyan Vetter), zamenica šefa Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu