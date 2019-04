Meet up – Sve što niste znali o frilensingu

Ko sve može da bude frilenser i šta to podrazumeva, koliko je vremena potrebno da bi se videli efekti ovakvog oblika rada i kako da to bude isplativo, otkrilo se na četvrtom meet up-u, koji se održao u Startit Centru u Inđiji, na kome su svi prisutni naučili da ono šta vole i u čemu uživaju, mogu da pretvore u pravi biznis. Meet up je deo XBIT projekta, koji partnerski sprovode Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Udruženje građana SEE ICT i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.

„Prisutni su na meet up-u o frilensingu, imali prilike da saznaju na koji način mogu da pokrenu sopstveni biznis i naprave zaokret u karijeri, zakorače u novu oblast i razviju svoj hobi pretvarajući ga u stalan i održiv posao. Takođe, na radionici prisutni su se oprobali i u praktičnom radu i to, u osmišljavanju ostvarivog plana za uspešnu frilens karijeru“, istakao je Branislav Nenin, stockfotograf i dugogodišnji frilenser.

Branislav Nenin je svoju karijeru započeo u Coworkingu u Startit Centru, kao stock fotograf i retušer fotografija, a pored toga, svoje iskustvo usavršavao je i kao foto retušer na Upworku. Trenutno se bavi stock fotografijama, razvojem mentorstva u oblasti obrade fotografija i pružanjem usluga fotografisanja za različite klijente.

Ovo je četvrti u nizu meet up-ova koji se ove godine realizuju u okviru XBIT projekta, a koje sprovode Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, udruženje građana SEE ICT i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Naredno druženje studenata i stručne javnosti planirano je za jun, kada će se u zgradi Rektorata FTN-a, organizovati veliko finale za studente u formi hakatona, a u kome će studenti za 48h razvijati svoja IT rešenja na zadatu temu.

Projekat XBIT sprovode Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, udruženje građana SEE ICT i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu kao strane iz Srbije i Opština Magadenovac i OSVIT Inkubator iz Donjeg Miholjca sa strane Hrvatske u okviru IPA Cross-border Cooperation programa Hrvatska-Srbija 2014-2020. Projekat se bavi razvojem uslova za optimalan i strukturiran razvoj IT industrije i preduzetništva u programskom regionu, kao i njegovo optimalno korišćenje kao generatora inovacija i konkurentnosti. U narednim mesecima realizovaće mnogobrojne aktivnosti, kako bi se unapredilo korišćenje IT tehnologija u preduzetništvu.

SEE ICT je neprofitna organizacija osnovana 2010. godine, sa misijom pružanja značajne i duboke podrške srpskoj tehnologiji i start up scene kako bi se podstaklo veće zapošljavanje i ekonomski rast.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, aktivno radi na unapređenju IT sektora u Srbiji, sprovodeći mnogobrojne partnerske projekte sa ovim ciljem.

Startit je projekat neprofitne organizacije SEE ICT koja kroz edukaciju, informisanje, motivaciju i povezivanje podstiče tehnološki razvoj i time kreira bolje uslove za život u našoj zemlji.

Fakultet tehničkih nauka jedna je od najsavremenijih organizovanih, visokoobrazovnih institucija u regionu sa tradicijom dugom 57 godina, koji svoju misiju ostvaruje u tri međusobno povezane grupe delatnosti: visoko obrazovanje, naučnoistraživački rad i transfer znanja u privredi.