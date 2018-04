Microsoft u Srbiji bio domaćin organizatorima WeAreDevelopers konferencije

Organizatori WeAreDevelopers konferencije, koja će se održati 16.-18. maja u Beču, bili su gosti Microsofta u Srbiji, gde je uz neformalno druženje sa medijima podeljeno više informacija i detalja o zanimljivostima koje nas čekaju na ovogodišnjem WeAreDevelopers World kongresu 2018.

WeAreDevelopers, jedna od vodećih platformi za regrutovanje programera u Evropi, i kompanija Microsoft jačaju saradnju, sa ciljem razvoja tema budućnosti, poput veštačke inteligencije i pomešane stvarnosti. Zbog toga se ove godine, kao jedan od najzanimljivijih gostiju u Beču očekuje Joseph Sirosh, potpredsednika za Cloud AI Platformu u Microsoftu.

Sirosh će biti jedan od glavnih govornika prvog dana konferencije, sa prezentacijom na temu “AI: Tidal Wave”, kojom će pokazati na koji način svaka kompanija može najpotpunije iskoristiti digitalizaciju. Microsoft veruje da AI alati i usluge pre svega moraju pomoći ljudima i povećati njihove mogućnosti uz pomoć osnovnih principa zasnovanih na etici, odgovornosti, inkluziji i sigurnosti. Sa druge strane, pomešana stvarnost oslobađa kreativnost svake osobe i svake organizacije na planeti, zauvek menja način na koji sarađuju, stvaraju, uče i zabavljaju se.

Pored Josepha Sirosha na WeAreDevelopers kongresu će učestvovati i Christian Heilmann, Senior Program Manager u kompaniji Microsoft, koji će govoriti o načinima kako developeri mogu u potpunosti da iskoriste svet JavaScript-a, koji je i dalje najkorišćeniji programski jezik na tržištu. Maria Naggaga, developer i umetnica i takođe Senior Program Manager u kompaniji Microsoft, predstaviće developerima mogućnosti koje nudi primena .NET platforme.

WeAreDevelopers i Microsoft blisko sarađuju od aprila 2017. godine, i obe strane su veoma fokusirane na rast i razvoj programera, na metode kojima bi ih inspirisali da kreiraju i kodiraju budućnost. Drugi glavni fokus saradnje je tema raznolikosti, uticaj na globalnu raznolikost i inkluziju kako bi osnažili ljude, transformisali kulturu i podržali svakog pojedinca u njihovoj karijeri, i pozitivnom uticaju na zajednicu u kojoj žive i stvaraju.