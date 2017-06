Money 20/20 konferencija – pokretački faktori za ekonomiju deljenja

Na Money20/20 Europe konferenciji, kompanija Mastercard najavila je novu studiju o izazovima i mogućnostima za razvoj ekonomije deljenja. Sama studija se zasniva na istraživanju koje su sprovele kompanija Mastercard i organizacija The Future Agenda.

Istraživanje pod nazivom „Ekonomija deljenja: razumevanje prilika za rast“ bavi se specifičnostima društveno-ekonomskog sistema koji stimuliše ljude da dele smeštaj, prevoz i da prodaju, kupuju ili izdaju robu i usluge.

„Ekonomija deljenja se razvija velikom brzinom i transformiše fundamentalne osnove na kojima posluje finansijska industrija, a ljudi obavljaju svakodnevne aktivnosti“ rekao je Mark Barnet, predsednik tržišta Velike Britanije i Irske u kompaniji Mastercard. „Ovaj izveštaj je osmišljen da nam pomogne da razumemo mogućnosti i izazove sa kojima se ekonomija deljenja susreće i da iskoristimo potencijal ovog fenomena.“

Studija je ukazala na tri međusobno povezane teme koje će biti osnova za razvoj i evoluciju ekonomije deljenja.

Veći nivo poverenja i transparentnosti

Poverenje je ključni stimulans za ekonomiju deljenja i može da se poveća kako se ovaj sektor bude širio, odnosno kako se ljudi budu navikavali na širi spektar proizvoda i servisa u okviru ekonomije deljenja.

Poverenje se može izgraditi kroz tehnološki napredak i unapređenja regulativnog okvira. Kako se društvo prilagođava novim modelima trgovine, regulativa i poslovni sektor će morati da budu usklađeni i zauzmu proaktivan pristup rešavanju problema i unapređenju zaštite potrošača, provajdera i platformi. Na taj način će se izgraditi bolja sigurnosna mreža, a svi učesnici u procesu trgovine će dobiti veću vrednost.

Unapređeno iskustvo

Unapređeno korisničko iskustvo je od ključne važnosti za rast i proširenje ekonomije deljenja, i na taj način će se postići veća uključenost korisnika, dalji poslovni rast i unapređenje reputacije.

Zbog toga je važno da se platforme razvijaju u skladu sa povratnim informacijama korisnika, da omoguće neometane i sigurne transakcije i da uvažavaju značaj i kontrolu ličnih podataka.

Pristup vrednostima

Sa pojavom novih načina za povezivanje, potrošači i organizacije dobijaće pristup novim vrednostima, za šta će biti zaslužne tehnologije koje tu dodatnu vrednost pružaju kroz povećanu upotrebu i smanjenje troškova.

Neki od primera u ovoj oblasti predstavljaju i Blockchain, Internet stvari i veštačka inteligencija – kako sve veći broj objekata i ljudi postaje međusobno povezano, tako rastu i mogućnosti za deljenje i pogodnosti koje proizilaze iz takvog pristupa.

Kompanija Mastercard radi na tome da osigura da je svaki od naših proizvoda, rešenja i servisa digitalan i prilagođen ljudima širom sveta koji ih koriste. Mi kreiramo bogate, inovativne, privlačne i sigurne načine za plaćanje i prijem uplata putem svih kanala i uređaja čime se redefiniše trgovina na globalnom nivou.

Takav pristup, zajedno sa unapređenjem tehnologije, nam omogućava da zajedno sa partnerima stvorimo dublja i pametnija iskustva kako bismo unapredili načine na koje ljudi žive, na koje raste poslovanje, kako gradovi funkcionišu i kako gradimo poverenje u digitalnom svetu.