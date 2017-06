Najveće evropsko startap takmičenje za finansiranje i razvoj u oblasti energetike otvoreno za srpske kompanije

Smanjenje troškova grejanja zgrada upotrebom solarne energije, toplotne pumpe i patentiranog izmenjivača toplote, ili projekat koji omogućava uštedu energije hlađenjem uređaja samo su neki od pobedničkih projekata prošlogodišnjeg izdanja PowerUp! by InnoEnergy*.

Poziv za prijavu projekata koji upravo počinje deo je treće edicije najvećeg takmičenja za startapove koji rade u sektoru održive energije u 23 zemlje Centralne i Istočne Evrope, Baltičkim zemljama i delu Mediterana.

Prijavljivanje za učešće omogućeno je od 19. juna 2017 do 11. septembra 2017, a zainteresovani svoje ideje mogu prijaviti na sajtu powerup.innoenergy.com.

Takmičenje predstavlja značajnu priliku za inovatore iz Istočne Evrope, pružajući im šansu da ostvare i razviju svoje projekte i postanu vidljivi na svetskom tržištu. Pobednici će dobiti novčane nagrade, kao i pristup prestižnom akceleratoru Highway® by InnoEnergy, gde se ideje i projekti pretvaraju u tržišnu realnost.

Mladim preduzetnicima nude se nova znanja i značajna podrška u oblasti razvijanja i zaštite proizvoda, ulaska na tržište, timbildinga ili pristupa početnom finansiranju. Takođe, mogu biti u stalnom kontaktu sa do 150 najvećih partnera koji rade u oblasti energije, olakšavajući im ulazak na svetsko tržište.

„PowerUp! Takmičenje je platforma za predstavljanje ideja koje bi inače mogle da prođu neopaženo i predstavlja snažnu podršku u razvijanju inovacija u sektoru održive energije u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Pobedničke tehnologije i ostale ideje koje na ovaj način postaju ostvarive pomoći će Evropi u borbi za zaštitu životne sredine, a posle komercijalizacije mogu imati i globalni uticaj uz pomoć InnoEnergy-ja”, navodi Jakub Miler, direktor InnoEnergy Poland Plus, organizatora Takmičenja.

Pre velikog finala u Budimpešti i petnaest regionalnih finala, organizovaće se intenzivne radionice. Timovi će imati priliku da razrađuju detalje projekata i predstave ih ekspertima i investitorima. Ovakvi sastanci su jedinstvena šansa za uspostavljanje poslovnih kontakata, privlačenje pažnje medija i istovremeno učestvovanje u stvaranju snažne pozicije na tržištu održive energije u ovom delu Evrope.

„Naš primarni cilj jeste da podržimo inovacije u sektoru energije. Ovu podršku pružamo na svakom nivou razvoja – počevši od ideje do predstavljanja finalnog proizvoda korisnicima. Zahvaljujući našoj mreži partnera, gradimo veze širom Evrope, spajamo diplomirane studente sa poslodavcima, investitore sa industrijalcima i istraživače sa kompanijama”, objašnjava Jakub Miler.

Takmičenje dinamično raste. Nove zemlje pridružuju mu se svake godine. InnoEnergy poziva startapove i preduzetnike iz 23 zemlje Centralne i Istočne Evrope da učestvuju u trećem PowerUp! 2017 takmičenju (Bugarska, Albanija, Hrvatska, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Češka Republika, Estonija, Makedonija, Grčka, Gruzija, Mađarska, Moldavija, Crna Gora, Letonija, Srbija, Litvanija, Turska, Ukrajina, Poljska, Kipar, Slovačka, Slovenija i Rumunija). Da biste učestvovali u takmičenju, treba da prijavite projekat koji se bavi održivom energijom, oformite tim, napravite prototip i popunite formular na sajtu takmičenja.

PowerUp! stvara brojne mogućnosti i otvara mnoga vrata. Ovo mogu potvrditi prošlogodišnji pobednici: PolarSol iz Estonije, PleioneEnergy iz Grčke, GreenerGizer iz Mađarske kao i Bin-E iz Poljske.