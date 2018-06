Noviteti i iznenađenja koje sprema 11. Weekend Media Festival

Najavili ste kako su partneri 11. Weekend Media Festivala Francuska i Nemačka. Recite nam nam malo više o razlozima te saradnje.

TOMO RICOV: Partneri ovogodišnjeg Weekend Media Festivala će biti vodeće evropske privredne sile Francuska i Nemačka, ali i prestonice multikulturalnosti, umetnika, intelektualaca i inovatora. Njihovi glavni gradovi, Pariz i Berlin, uspeli da iskoriste svoje raznolikosti koje su ključni faktor njihove dinamičnosti i stalne obnove. Upravo nam je taj suživot naizgled nespojivih ideja poslužio kao inspiracija za ovogodišnji 11. Weekend, pa ćemo deo programa ovogodišnjeg Weekenda posvetiti gostima iz tih zemalja.

Kojim se principima vodite prilikom sastavljanja programa festivala?

NIKOLA VRDOLJAK: Prilikom sastavljanja programa vodimo se principima kojima nastojimo obuhvatiti sve ključne teme industrija koje pokrivamo. Prvi stub je da učestvuju ključni ljudi iz regiona, drugi stub su globalni trendovi s kojima nas upoznaju predavači sa većih i razvijenijih tržišta, a treći radionice na kojim želimo da ljudi steknu i neka nova znanja. Tematski, Weekend pokušava da podstakne nove trendove, a pritom da ostane pozitivan. Ne želimo da se bavimo samo trenutnim stanjem, već pokušavamo učestvovati u kreiranju novih trendova.

Možemo li da znamo koga ćete od gostiju u septembru dovesti u Rovinj?

NIKOLA VRDOLJAK: Ove godine ponovo dovodimo zanimljive govornike i goste koji će svojom pojavom privući pažnju brojnih posetilaca koji se očekuju u Rovinju. Neki od njih su najveći hrvatski avanturist Davor Rostuhar, zatim Kristian Novak, trenutno najveća zvezda hrvatske književnosti. Iz New Yorka u Rovinj dolazi nam i Jason Jercinovic, globalni voditelj marketinških inovacija u renomiranoj američkoj agenciji Havas i lider u korišćenju umetnosti veštačke inteligencije. Siguran sam da će programom svi biti oduševljeni.

Koje novitete uvodite u ovogodišnje izdanje Weekenda?

TOMO RICOV: S obzirom da se svake godine trudimo da uvedemo mnoštvo noviteta tako će biti i ove, i to kroz predavanja i propratni sadržaj s kojim svim posetiocima želimo da ponudimo nešto novo i drugačije od onoga što su videli do sada. Ove godine dosta će se promena videti na samom prostoru koji će biti interaktivniji i koji će doneti neka nova iskustva. Takođe, fokus stavljamo i na umetnički deo festivala. Izložbom i muzikom zaviri ćemo u život modernog bon vivanta, pronaći ćemo pariški šarm u najsavremenijim izumima i saznati kako u Berlinu koegzistiraju pankeri i poslovnjaci, zarđali bicikli i luksuzni nemački automobili, kao i cenjeni slikari i grafičari. Kao i uvek, očekujte neočekivano.

Pripremate li neka posebna iznenađenja?

NIKOLA VRDOLJAK: Trudimo se da 11. Weekend bude pun iznenađenja koja će podići festival na neki novi nivo. Biće promena u izgledu prostora, jer uvodimo novu dvoranu Weekend Business. U programskom sadržaju otvaramo teme kojima ćemo pristupati iz poslovne perspektive, a zabavni deo će i ovoga puta biti bogat brojnim poznatim imenima, ali za sada nećemo otkrivati previše. Dođite i saznajte sami!