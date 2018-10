Od hakera do citata iz Biblije – Sinergija 18 ima sve što vas zanima

Šta je zajedničko načinu na koji razmišljaju hakeri, digitalnoj transformaciji u sportu i jednom od najpoznatijih citata iz Biblije? Odgovor je jednostavan – Sinergija 18.

Mnoštvo novih, zanimljivih tema i predavača predviđeno je za obeležavanje punoletstva jednog od najvećih ICT događaja u regionu, Sinergije, koja se osamnaesti put za redom održava u Beogradu, od 24. do 26. oktobra 2018. godine, u Hotelu „Crowne Plaza“. Pod sloganom „Digital Breakthrough“ („Digitalni proboj“), Sinergija ove godine poziva sve zainteresovane da krenu na put digitalnog proboja i inovacija koje menjaju percepciju sveta i poslovanja kakve smo poznavali do sada.

Uz podršku kompanije Microsoft i brojnih eminentnih partnera iz sveta IT-a i biznisa, konferencija će ove godine tokom tri dana biti pozornica za više od 70 predavača, koji će posetioce provesti kroz najnovija tehnološka dostignuća.

Ove godine tehničke dane otvara Kamil Bączyk, ekspert u oblasti bezbednosti. On će sa prisutnima podeliti razloge zašto je potrebno da razmišljate kao haker da biste osigurali svoju cyber-bezbednost. Njemu će se pridružiti i najbolje ocenjeni predavač prethodne tri Sinergije Krunoslav Mihalić, Cyber Security konsultant u kompaniji Microsoft, čije predavanje i ove godine obećava puno inspirativnih trenutaka povezivanjem poznatog biblijskog citata „Neka bude svetlo“ sa “Red vs. Blue” security vežbom.

Predavači Sander Berkouwer i Damir Dizdarević baviće se jednom temom, ali iz dva različita ugla – Berkouwer će govoriti o passwordless konceptu uz primere kako da kreiramo sopstveni FIDO (“Fast IDentity Online”), dok će Dizdarević sa inženjerskog aspekta pokazati gde se lozinke zaista nalaze, kuda idu i u kojem formatu, šta su realne opasnosti i šta su najčešće greške koje se prave, kao i koliko smo danas daleko od passwordless pristupa.

Na Biznis danu imaćemo prilike da saznamo dosta novih informacija o vezi tehnologija i različitih grana biznisa, među kojima će jedno od izlaganja biti posvećeno i primerima na koji način savremene tehnologije menjaju sudstvo. Ljubiteljima sportskih i IT tema tog dana će najveću pažnju sigurno privući Marko Vasiljević i Marko Marjanović, koji će na primeru Fudbalskog kluba Crvena zvezda pokazati različite procese digitalnih transformacija u sportu, od multidisciplinarnog pristupa u praćenju procesa treninga do toga kako jedan sportski klub može da postigne bolje rezultate uz pomoć savremenih digitalnih tehnologija.

O svemu o ovome i mnogim drugim zanimljivim detaljima koji vas očekuju na Sinergiji 18, informišite se na linku Sinergija18 – Agenda.