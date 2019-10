Odabrani finalisti MarTech Challenge takmičenja

Osam polufinalista takmičenja MarTech Challenge imalo je prošle nedelje priliku da se u ICT HUB-u predstavi članovima žirija, a tri tima je obezbedilo plasman u dalji tok takmičenja za najbolji mladi startap u oblasti marketinga.

Žiri u sastavu: Jovan Stojanović CEO DIRECT MEDIA United Solutions, Dejan Ranđić Founder ICT HUB & General Manager DNA Communications, Zoja Kukić Programme Director Startup Ecosystem Digital Serbia Initiative, Marko Mudrinić Co-Founder & Managing Director Netokracija, Ivana Parčetić Mitić Founder & CEO Marketing mreža, odabrao je tri tima, koji će proći kroz program mentorstva od strane predstavnika ICT HUB-a i DIRECT MEDIA United Solutions, čime će dobiti priliku da unaprede svoje poslovanje, prošire mrežu kontakata u marketing industriji, kao da se na najbolji način pripreme za finale takmičenja.

Finalna prezentacija MarTech Challenge finalista će biti organizovana na petom nacionalnom festivalu integrisanih komunikacija KAKTUS 2019 u okviru Dana inovacija 29. oktobra. U danima trajanja festivala za sve startape koji su se prijavili za MarTech Challenge i KAKTUS 2019, biće obezbeđene mentorske sesije iz različitih oblasti biznisa, medija i marketinških komunikacija.

Pobednički tim MarTech Challenge takmičenja osvaja nagradni put na jednu od najatraktivnijih konferencija u oblasti marketinških tehnologija MarTech Conference koja se održava na proleće 2020. u Kaliforniji.

MarTech Challenge je regionalno takmičenje za sve tehnološke startape osnovane u poslednje dve godine, a koji se bave primenom novih tehnologija u marketingu i komunikacijama (oglašavanje, podaci, veštačka inteligencija, mašinsko učenje, mediji, društvene mreže). Na takmičenje su mogli da se prijave i timovi koji još uvek nisu osnovali startape, a imaju ili razvijaju ideje ili rešenja u oblasti marketinga.

Projekat MarTech Challenge je pokrenula DIRECT MEDIA United Solutions u cilju povezivanja marketinške industrije i inovativnih preduzetnika i osnaživanja startap scene u regionu, a zajedno sa partnerima ICT HUB, Netokracija i Marketing mreža.