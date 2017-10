Održan najveći IT događaj u regionu “Znam da možemo”

Pred prepunom salom Doma omladine večeras je održan najznačajniji regionalni IT događaj godine – „Znam da možemo“ u organizaciji Startita. Više od 1.000 mladih ljudi večeras je delilo istu viziju – da je uspeh u Srbiji moguć i da je u tehnološkom preduzetništvu budućnost zemlje.

Cilj „Znam da možemo“ kampanje je promocija bržeg razvoja tehnološkog preduzetništva u Srbiji i ukazivanja na prilike za mlade u IT industiji.

“Iako su naša glavna ciljna grupa ljudi koji su deo IT zajednice ili koji su već odlučili da to postanu, mogućnosti koje kreira tehnologija već neko vreme prevazilaze IT industriju. Verujemo da će digitalne tehnologije transformisati svaki proizvod i uslugu koja može da vam padne na pamet i verujemo da treba da stvorimo priliku da izgradimo društvo koje prati te promene.” — izjavio je Vukašin Stojkov, osnivač Startita.

U okviru osvrta na uspehe domaće IT zajednice, Startit nas je podsetio da su domaće ekipe prikupile više od 60 miliona evra za finansiranje svojih poduhvata, a prisutni su imali priliku da čuju i neke od najuspešnijih domaćih preduzetnika, Vukana Simića iz beogradskog FishingBookera i Vladimira Mastilovića, osnivača novosadskog 3Laterala.

Pored toga, primećen je sve veći trend saradnje velikih korporacija sa startapima i tehnološkim kompanijama, a kao pionir takvog pristupa u Srbiji identifikovan je Telekom Srbija, čiji se jedan od izvršnih direktora, Milan Simić, tokom događaja osvrnuo na značaj ovakvog pristupa za dobrobit društva i inovacija.

U prethodne dve godine, vođeni idejom razvoja IT industrije, Startit je otvorio 8 Startit Centara u Srbiji kako bi podstakao razvoj iT industrije i u manjim mestima. Na ovom događaju, najavljeno i dalje širenje Startit prostora u zemlji, te će u narednom periodu otvoriti Startit Centre u Kragujevcu i Šapcu, kao i proširenje Startit Centra Inđija, koji će postati “Centar za industrije budućnosti” sa najsavremenijom VR, ali i IoT i opremom za 3D štampanje, i u kome će se kreirati obrazovni sadržaji — kursevi, radionice, meetupi i druge događaje.

Ovo su samo su neke od zanimljivih informacija koje su istaknute na ovom događaju i koje potvrđuju da je tehnološko preduzetništvo „najzdravija privredna delatnost u Srbiji“.