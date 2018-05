Održan panel na temu osvajanja domaćeg i izlaska na strano tržište

Prvi panel na temu osvajanja srpskog i izazova izlaska na strano tržište održan je danas u saradnji ICT Hub-a i kompanije Vip mobile. Na panelu pod imenom Market Development Talk, predstavnici startapova i kompanija govorili su o svim izazovima sa kojima su se susreli tokom rasta svog poslovanja na domaćem tržištu i izlaska van granica Srbije.

Sa ciljem da identifikuju sve alate, prilike, ali i prepreke u ovom procesu, panelisti su sa prisutnima podelili svoja iskustva o svim koracima koji su vodili ka uspešnom poslovanju. Oni su govorili o formiranju strategije i ispitivanju postojećeg tržišta, o zvaničnom otvaranju novog tržišta, kao i neograničenoj komunikaciji kao preduslovu za uspeh u ovom procesu. Kao jedan od lidera na tržištu komunikacija u Srbiji, Vip mobile prepoznao je potrebu da pruži podršku i bude saveznik onima koji započinju ili žele da dalje razvijaju svoj biznis, pre svega malim i srednjim preduzećima, kojih je sve više u Srbiji.

„Svesni smo činjenice da su izazovi sa kojima se susreću ljudi koji započinju svoj biznis, ali i oni koji već imaju godine iskustva iza sebe i planiraju da svoje poslovanje prošire i van granica Srbije, svakodnevni i ozbiljni. Komunikacija je sastavni deo naših života, a danas je jako važno da ona bude efikasna, jednostavna i brza. Ponosni smo što uz našu podršku kroz ponudu odgovarajućih tarifa i ICT rešenja, sve veći broj malih i srednjih preduzeća, ima priliku za komunikaciju bez teškoća i granica. Težimo da sa njima gradimo partnerski odnos i želimo da budemo saveznik u njihovim poslovnim izazovima i razvoju“, ističe Branka Pudrlja Durbaba, Senior direktor Prodaje i Korisničkog servisa u kompaniji Vip mobile.

U razgovoru na ovu temu učestvovali su Igor Jović, ispred startapa City Expert, Nemanja Janić, kao predstavnik Solagra, a o startapu Miracle Dojo govorio je Uroš Mijalković. Ispred brenda Kamatica i istoimenog portala govorio je Dušan Uzelac, a moderator panela bio je Marko Mudrinić, jedan od osnivača i urednik portala Netokracija.

