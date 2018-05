Održan Peti skup operatera telekomunikacionih servisa CEE CEE SUMMER

Peti skup operatera telekomunikacionih servisa CEE CEE SUMMER, najznačajniji u regionu, održan je sa velikim uspehom juče i danas u Beogradu u organizaciji Kompanije SAT-TRAKT.

Dvodnevnom skupu CEE CEE SUMMER 2018. prisustvovalo je oko 340 učesnika iz 130 kompanija koje se bave prenosom podataka i telefonijom, iz 30 zemalja.

„CEE CEE SUMMER i ove godine je bio izuzetno uspešan skup, na kome su prisutne kompanije iskoristile sjajnu priliku da se na jednom mestu sastanu, uspostave poslovne kontakte, razmene iskustva i dogovore konkretne poslove“, rekao je Miroslav Iković, predstavnik SAT-TRAKT-a.

Iković je naveo i da je to skup specifične grupe ljudi, specijalizovanih za telekomunikacioni biznis, predstavnika voice i data operatera, distributera opreme i sistem integratora, koji žele ne samo da učestvuju na predavanima i prezentacijama, već traže ovakve skupove kao priliku da sklapaju poslove.

„Ove godine imali smo najuspešniji CEE CEE SUMMER do sada, kako po sklopljenim poslovima i kontaktima, tako i po broju učesnika. Kompanija SAT-TRAKT je izuzetno zadovoljna što je pre pet godina prepoznala potrebu za ovakvim skupom. Beogradski CEE CEE SUMMER je odlično pozicioniran i posećen u odnosu na slične poslovne događaje u regionu i šire, i tim putem i dalje nastavlja da se razvija“, dodao je Iković.

Za SAT-TRAKT, kao organizatora, od velikog je značaja što su svi veliki domaći i regionalni operateri iskoristili priliku da afirmišu potencijale ovog dela Evrope predstavnicima najvećih internacionalnih kompanija.

Na Petom CEE CEE SUMMER-u bili su prisutni predstavnici kompanija iz celog sveta koje se bave Data i Voice servisima, između ostalih, kompanija Dial Telecom, ENTER, 3S S.A, A1 Telekom Austria Group, Akton, BICS, CenturyLink, CITIC Telecom CPC, Dark Fiber, Interoute, NEOTEL, SIGOS, Softnet, SOX, Sparkle, Telekom Slovenije, Telenor, TeliaSonera, ZIRA, Avola, SAT-TRAKT i mnogi drugi.