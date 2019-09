Održan prvi Good Game Beograd 2019

Prethodnog vikenda održan je prvi Good Game Beograd 2019 u Domu omladine Beograda, pod sloganom Biznis i gejming. Deset kompanija iz regiona se takmičilo u jednoj od najpoznatijih esports igara: Counter Strike: Global Offensive, a pobednik prvog beogradskog Good Game-a je kompanija Mad Head Games iz Novog Sada.

Good Game, koji je prethodne četiri godine imao svoja uspešna izdanja u Zagrebu, od ove godine postaje regionalna manifestacija, koja za cilj ima pored dobre zabave i doprinos razvoju gejminga i svih njegovih aspekata, kao i povezivanje najboljih kompanija regiona, njihovih zaposlenih, gde imaju priliku i mogućnost podizanja vrednosti svog brenda,

Good Game Beograd 2019 okupio je 10 regionalnih kompanija na turniru zaposlenih u poznatoj epsorts igri – Counter Strike: Global Offensive, pod pokroviteljstvom kompanije Samsung.

Voditeljski par bili su poznati Youtuberi Vojislav Perić, poznatiji kao SupremeNexus i Ana Mitar.

Pored dobre zabave, Good Game Beograd je imao zanimljiv prateći program za učesnike i posetioce, sa izuzetno atraktivnim aktivacionim zonama, na kojima su se predstavili brojni noviteti na polju gejminga, kao i najnoviji tehnološki trendovi. Posebno zabavan deo činilo je nekoliko zabavnih zona kao što su:

● Retro zona – zona sa starim “retro” konzolama kao što su Nintendo i Commodore 64 u pesebnom retro ambijentu.

● Mario Kart zona – uz pomoć posebnih konzola i pravih kartinga svi posetioci će moći da uživaju i pokažu svoje veštine u vožnji u jednoj od najpopularnijih igrica Mario Kart .

● VR zona – zona koja prati sve svetske trendove.

Good Game ima veoma važnu društveno odgovornu ulogu, kroz poseban segment – Good Game Liftoff posvećen mladim preduzetnicima do 30 godina starosti. Sve kompanije koje su učestvovale na Good Game Beograd, deo kotizacije dale su za ovo posebno takmičenje između mladih perduzetnika, koji će svoje projekte prijaviti preko Good Game sajta. Deset najboljih početkom decembra odlaze u Zagreb na Good Game Liftoff, zajedno sa ostalim prijavljenim iz regiona. Pobednik dobija novčanu nagradu u iznosu od 14.000 eura za otvaranje svoje startap kompanije.

Kompanija Good Game Global iz Zagreba poziva sve mlade preduzetnike do 30 godina starosti da od novembra prijave svoje projekte putem sajta good.game. Good Game Liftoff takmičenje desiće se u Zagrebu početkom decembra 2019, o čemu ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Posle prvog uspešno završenog Good Game-a u Beogradu, sasvim je izvesno da nas i naredne godine očekuje novo izdanje ovog jedinstvenog B2b događaja.