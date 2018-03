Odrzan SAS Analytics Day – podaci su osnova inovacija

i na praktičnim primerima pokazano, da kvalitetna analiza podataka umnogome pomaže unapređenju poslovnih odluka organizacija i kompanija. Zaključci i smernice dobijeni iz podataka, omogućavaju nam da pravimo mnogo preciznije procene, povećamo produktivnost, bolje razumemo potrebe korisnika i osiguramo im kvalitetnija iskustva. Zahvaljujući sofisticiranoj upotrebi podataka i analitike, danas imamo tehnologije poput Internet of Things i Veštačke inteligencije.

„SAS je već 41 godinu lider u analitici. Pomažemo našim korisnicima da podatke iskoriste na pravi način, i kreiraju dodatnu vrednost tih podataka. Pored banaka i telekomunikacionih kompanija, naši korisnici su i javni sektor i mnogenevladine organizacije. Taj segment poslovanja zovemo Data for Good. SAS Analytics Day koji smo danas organizovali je prvi događaj regionalnalnog karaktera, koji je SAS organizovao u Beogradu i gde smo okupili smo oko 300 učesnika iz regiona. Cilj je da našim korisnicima približimo kako analitika može da im pomogne da svoje podatke iskoriste na pravi način i da iz toga izvuku zaključke koji će im omogućiti da kreiraju određene poslovne vrednosti“ – rekao je Miloš Đurković, Director, SAS Adriatic Region-a.

O tome da li spajanje ljudi i tehnologije može da utiče na biološku evoluciju čoveka, govorio je savremeni umetnik i kiborg aktivista Nil Harbison, poznat po tome što na glavi ima ugrađenu antenu koja mu omogućava da sluhom opaža kako vidljive tako i nevidljive spektre boja, uključujući i infracrvene i ultraljubičaste zrake. Osim što na taj način zaobilazi urođeni problem nesposobnosti da razlikuje boje, antena mu putem internet konekcije omogućava da prima slike, video zapise, muziku ili telefonske pozive.

Alex Kwiatkowski, (SAS) istakao je da veštačka inteligencija predstavlja “novu električnu energiju”, koja poseduje ogromnu transformativnu moć da promeni naš svet na način koji je ranije bio nemoguć ili nezamisliv. Na dinamičnom predavanju Aleksander Pivk (SAS) otkrio je posetiocima da je savršeno mesto za život West Perth (West Perth). Do te informacije došao je uz pomoć podataka, SAS tehnologije i mašinskog učenja.

Imajući u vidu da kompanije često ne uspevaju da pravovremeno i na najproduktivniji način analiziraju podatke, kao i činjenicu da je infrastruktura podataka i analitike često neefikasna i skupa, posetiocima je predstavljena SAS Open Analytics platforma koja na najbolji način omogućava analizu kompanijama i organizacijama u raznovrsnim poslovnim kontekstima. Dve panel diskusije otvorile su teme kako iskoristiti podatke za analitiku, primene veštačke inteligencije u kompanijama, kao i kakav izazov i koje koristi donosi GDPR.

U Demo zoni na praktičan i zabavan način predstavjena su neka od najnovijih SAS rešenja. Na IoT Car race štandu je demonstrirano kako stil vožnje automobila utiče na premiju osiguranja, dok je na punktu Retail Virtual Reality posetiocima omogućeno da se u virtuelnom svetu upoznaju sa upotrebom napredne analitike, segmentacijom potrošača i prediktivnom analitikom zaliha.