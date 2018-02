Održan trening kamp u okviru projekta Digitalni gradovi

Nakon zvaničnog početka projekta „Digitalni gradovi“ u Crnoj Gori i niza sastanaka i događaja u Velikoj Britaniji, predstavnici digitalne industrije su od 21. do 23. februara imali priliku da budu deo intenzivnog trening kampa u „Mokrin House“-u, prvom i najnaprednijem ruralnom habu u regionu.

Tokom trodnevnog boravka u Mokrinu, preko 40 predstavnika digitalne industrije iz regiona, imalo je priliku da intenzivno radi na najaktuelnijim temama, sa istaknutim ekspertima međunarodne digitalne scene. Brojna predavanja i radionice obuhvatili su aktuelne teme, kao što su preduzetništvo u kompanijama 21. veka, menadžment digitalnih proizvoda, timska kultura, strateški marketing i razvoj digitalnog biznisa, razvoj i mapiranje digitalne zajednice i otkrivanje blockchain-a. Takođe, za sve one koji su započeli saradnju sa partnerima iz Velike Britanije, trening kamp je ujedno bio i prilika za pripremu implementacije njihovih zajedničkih projekata.

Trening kamp je otvoren predavanjem Habiba Leševića, gostujućeg profesora na „Cass Business School“ i „Royal College of Arts“ u Londonu, sa temom preduzetništva u 21. veku. Istaknuti predavači, među kojima su bili i Lazar Džamić, predstavnik Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda; Yiuwin Tsang, predstavnik kompanije „Disruptive Thinking“ iz Velike Britanije, kao i Jovana Tokić, predstavnica studija „Autheos“ iz Amsterdama, podelili su svoje znanje i iskustvo i omogućili im da se na konkretnim primerima upoznaju sa različitim pristupima rešavanja problema u svakodnevnom radu.

Larisa Halilović, direktorka British Council-a za Bosnu i Hercegovinu i direktorka projekta „Digitalni gradovi“, ovom prilikom je izjavila: „Izuzetno sam ponosna na dosadašnji uspeh učesnika projekta. Način na koji su se povezali, uspostavili saradnju i podelili svoja iskustva i znanje jedni sa drugima je zaista inspirativno. Posebno me raduje činjenica da će novostečena znanja moći praktično da primene u svom svakodnevnom radu i doprinesu daljem jačanju odnosa Velike Britanije sa regionom Zapadnog Balkana. Ovi mladi ljudi svojom inovativnošću i preduzetništvom svakog trena menjaju svet u kojem živimo i zadovoljstvo je biti spona koja ih povezuje.“

Projekat „Digitalni gradovi“ ima za cilj da poveže gradove Velike Britanije i Zapadnog Balkana putem digitalne i kreativne industrije. Povezivanjem profesionalaca koji rade u ovom sektoru, jačanjem njihovih veština i umrežavanjem, projekat doprinosi jačanju kreativne i digitalne ekonomije i pruža mogućnost za bolju međunarodnu saradnju. Projekat „Digitalni gradovi“ će trajati do kraja marta 2018. godine, a finalna konferencija na kojoj će prisustvovati svi učesnici, biće održana u Velikoj Britaniji.