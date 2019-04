Održana Nedelja ženskih priča u IT-u

Šta je zajedničko učenicama osnovnih i srednjih škola, studentkinjama i inženjerkama koje rade u nekim od najvećih globalnih tehnoloških kompanija? Interesovanje za obrazovanje i posao u IT industriji. Upravo tim povodom na „Nedelji ženskih priča u IT-u“ koja se obeležava od 8. do 12. aprila, okupilo se oko 250 učesnica, koje su razgovarale o potrebi većeg prisustva žena u jednoj od najdinamičnijih industrija danas.

„Nedelja ženskih priča u IT-u“, kao zajednička inicijativa Microsoft razvojnog centra Srbije, kompanije GoDaddy, organizacije Startit, Fondacije Petlja i Inicijative „Digitalna Srbija“ – ima za cilj da skrene pažnju na potrebu za većim uključivanjem devojaka u IT industriju i podsticanje da razvijaju karijeru upravo u ovoj oblasti.

Predavanja, radionice i razgovori sa ženama koje uspešno grade svoje karijere u IT-u, samo su deo aktivnosti namenjenih učenicama osnovnih i srednjih škola, studentkinjama, kao i ženama koje žele da se prekvalifikuju i steknu dodatna znanja u ovoj oblasti.

„Događaji kao što je „Nedelja ženskih priča u IT-u“ važni su iz više razloga, najpre zbog upoznavanja mladih devojaka sa činjenicom da se informacione tehnologije danas nalaze u svakoj grani industrije i da bez obzira čime one sutra odluče da se bave, razumevanje algoritama i osnovnih koncepata programiranja olakšaće im ulazak na tržište rada i učiniće ih konkurentnijim. Sa druge strane, studentkinje koje su se već opredelile za neki od tehničkih fakulteta imaju priliku da razgovaraju sa ljudima iz IT industrije i steknu praktičan uvid u neke delove kreativnog procesa, kao i da razumeju zašto je neprestano usavršavanje i stalno učenje sastavni deo ove industrije“, izjavila je Katarina Anđelković, koordinatorka programskih aktivnosti u Fondaciji Petlja.

Organizatori ovogodišnje „Nedelje ženskih priča u IT-u“ istakli su da je tema žena u IT-u važna kako za devojke, tako i za sam IT sektor. S jedne strane, devojkama treba pružiti podršku da se oprobaju u jednoj od najperspektivnijih oblasti i steknu IT znanja koja su danas neophodna za rad u bilo kojoj sferi, dok sa druge strane rodni diverzitet može značajno doprineti jačanju čitave IT industrije.

Preko 100 studentkinja tehničkih, računarskih i prirodno-matematičkih fakulteta širom Srbije, tokom celodnevne posete Microsoft razvojnom centru u Srbiji, bilo je u prilici da čuje iskustva inženjera i praktikanata, kao i da se upozna sa projektima i Microsoft tehnologijama koje se razvijaju u beogradskom centru. Devojke je najviše zanimalo šta je potrebno da se prijave za praksu ili posao u jednoj internacionalnoj korporaciji i kakve mogućnosti nudi karijera u IT sektoru.

Slična pitanja imale su i učenice koje su učestvovale na panel diskusiji u organizaciji Fondacije Petlja i inicijative Digitalna Srbija, gde su iz prve ruke mogle da čuju iskustva žena koje se uspešno bave programiranjem i koje su ličnim primerom pokazale da posao u IT-u nije rezervisan samo za muškarce.

1 na 1 razgovori srednjoškolki i programerki, u organizaciji Startit-a, otkrili su da devojke često imaju nepotpunu predstavu o sopstvenim sposobnostima, nejednakom tretmanu žena i muškaraca u IT, i da im susreti sa ženama koje su se ostvarile u IT sferi, pomažu u boljem i sveobuhvatnije sagledavanju situacije.

Prve korake u oblasti programiranja napravile su učenice osnovnih škola u radionicama koje je Fondacija

Petlja organizovala kao deo DigiGirlz programa Microsoft Philanthropies, koji devojkama iz srednjih i osnovnih škola širom sveta pruža priliku da se upoznaju sa brojnim mogućnostima i prednostima karijere u IT-u.

Nedelju ženskih priča, zatvara kompanija GoDaddy, čiji će predstavnici pričati o tome zašto je WordPress odličan način da se započne ili unapredi IT karijera. Organizovanjem WordPress radionice, dame će savladati osnove WordPressa i dobiti mnoga uputstva kako da nastave u web svetu kroz ovu tehnologiju.