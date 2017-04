Privredna komora Srbije i Build Energy Team – BET pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija RS, a u saradnji sa kompanijom Telekom Srbija, organizuju okrugli sto informaciono – komunikacione tehnologije glavna pokretačka snaga privrede i društva mart 2017, Beograd

U poslednjih nekoliko godina IKT industrija beleži konstantan rast. Sektor informaciono-komunikacionih tehnologija i u toku prošle godine je imao skoro duplo veći izvoz od uvoza. Važnost ovog sektora za privredu ilustruje podatak da je Srbija sa 14,3% na drugom mestu po učešću izvoza IKT usluga u ukupnoj vrednosti izvoza usluga među evropskim tržištima u razvoju.

IKT industrija Srbije ima 5 puta veći izvoz nego 10 najvećih srpskih izvoznika robe u svetu, i da je IKT sektor u top 3 “proizvoda” koji doprinose smanjenju spoljnotrgovinskog deficita Srbije. Prema podacima Narodne banke Srbije, ukupan izvoz IKT usluga u 2015. godini dostigao je 678,3 miliona evra, a vrednost neto izvoza iznosila je 317,4 miliona evra.

Na skupu su govorili:

Prof. dr Irini Reljin , pomoćnik ministra, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije

, pomoćnik ministra, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije Miloš Milosavljević , zamenik sekretara, Udruženje Informatičke delatnosti, Privredna komora Srbije

, zamenik sekretara, Udruženje Informatičke delatnosti, Privredna komora Srbije Branko Stefanović , direktor Funkcije za velike korisnike, Telekom Srbija

, direktor Funkcije za velike korisnike, Telekom Srbija Nebojša Bjelotomić, generalni direktor, Saga

generalni direktor, Saga dr Radmilo Savić , izvršni direktor za poslovno-tehničku podršku, Beogradske elektrane

, izvršni direktor za poslovno-tehničku podršku, Beogradske elektrane Prof. dr Hasan Hanić, dekan, Beogradska bankarska akademija

dekan, Beogradska bankarska akademija Zoran Stojković , izvršni direktor, Aerodrom Nikola Tesla

, izvršni direktor, Aerodrom Nikola Tesla Ana Meskovska, Menadžer projekata, T&P Consulting, Makedonija

Prof. dr Irini Reljin, pomoćnik ministra, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije ukazala je na neophodnost razvoja Digitalno – jedinstvenog tržišta (DSM) koje će omogućiti bolju razmenu dobara i servisa, i stvoriti osnovu za integraciju Srbije u jedinstveno digitalno tržište EU.

Branko Stefanović, direktor Funkcije za velike korisnike, kompanije Telekom Srbija kazao je: ‘’U izuzetno dinamičnom okruženju, koje se ubrzano menja širokom primenom IP platforme i trendom konvergencije servisa, kvalitet pružanja usluga nameće se kao osnovno poslovno opredeljenje. Na tragu tih tehnoloških promena Telekom Srbija pokrenuo je najveći infrastrukturni projekat u saradnji sa kompanijom Huawei čime je otpočela modernizaciju informaciono-telekomunikacione infrastrukture širom Srbije“.

„Digitalna ekonomija je velika prilika, ali i opasnost za naše tržište. Ona predstavlja veliku razvojnu šansu i priliku da u mnogim

segmentima uhvatimo priključak. Ipak, razvijena tržišta i nedostatak radne snage na njima iz ove oblasti je velika opasnost za ukupan

ljudski kapital naše zemlje“ izjavio je Nebojša Bjelotomić, generalni direktor, kompanije Saga.