Otvoren Četvrti SAT-TRAKT-ov CEE CEE SUMMER

Četvrti skup operatera telekomunikacionih servisa CEE CEE SUMMER, najznačajniji u regionu, otvoren je danas u Beogradu u organizaciji Kompanije SAT-TRAKT. Dvodnevnom skupu prisustvuje preko 300 predstavnika kompanija iz celog sveta, koje se bave prenosom podataka i telefonijom.

„CEE CEE SUMMER predstavlja sjajnu priliku da se na jednom mestu okupi specifična grupa ljudi koja se bavi telekomunikacionim biznisom. To su pre svega ljudi kojima nije dovoljno da učestvuju na predavanima i prezentacijama, već žele mesto i priliku da sklapaju poslove. Predstavnici voice i data operatera, distributeri opreme i sistem integratori iz celog sveta na ovom skupu se sastaju, uspostavljaju veze, razmenjuju iskustva i dogovaraju konkretne poslove” – rekao je Miroslav Iković, predstavnik SAT-TRAKT-a.

Na ovom okupljanju operateri telekomunikacionih servisa imaju priliku da sklapanjem ličnih kontakata sklopi direktne poslove, bez posrednika, s obzirom na to da je u telekomunikacionom biznisu od presudnog značaja mogućnost da se brzo i pouzdano realizuje servis, uz profesionalan pristup i efikasno rešavanje eventualnih problema.

U okviru događaja organizovana je panel diskusija „Regionalna telekom scena pre i posle ulaska u EEA – Evropsku ekonomsku zonu / Iskustva i očekivanja“ , na kojoj se raspravljalo o iskustvima zemalja u regionu pri prilagođavanju lokalnog zakonodavstva evropskim pravilima i o značaju saradnje zemalja u regionu. Ocenjeno je da saradnja može da bude unapređena, da treba koristiti zajedničku infrastrukturu, kako bi se poboljšala usluga krajnjim korisnicima.

Panelisti na diskusiji su bili predstavnici Regulatornih agencija Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici najvećih operatera u regionu: Vladica Tintor, RATEL, Mario Weber, HAKOM, Predrag Kovač, RAK, Milutin Nikolić, Telekom Srbija, Branko Mitrović, Telenor, Ljubica Draškić, Linx Telecom, Zoran Korečić, Iskon Internet, Senad Kulenović, Cotrugli Business School and H1 Telekom, Miroslav Iković, SAT-TRAKT

Ovogodišnjem CEE CEE SUMMER-u prisustvuju predstavnici više od 80 kompanija iz 30 zemalja, svi veliki domaći i regionalni operateri koji imaju priliku da afirmišu potencijale ovog dela Evrope predstavnicima najvećih internacionalnih kompanija.

Na CEE CEE SUMMER-u, između ostalih, učestvuju Telenor, Telekom Srbija, SBB, Orion, Deutsche Telekom, Tata Communications, TeliaSonera, UPC, Telekom Austria Group, Akton, LinxTelecom, Interoute, HurricaneElectric i mnogi drugi

„SAT-TRAKT je prepoznao potrebe operatera za ovakvim specijalizovanim okupljanjem u regionu i već tradicionalno uspeva da animira veliki broj učesnika. Beogradski CEE CEE SUMMER je odlično pozicioniran i posećen u odnosu na slične poslovne događaje u regionu i šire. “ ističe Miroslav Iković, predstavnik SAT-TRAKT-a.