Otvorena Sinergija 18

Osamnaestu godinu za redom, svečano je otvorena Sinergija – jedan od najvećih ICT i biznis događaja u regionu. U godini punoletstva, Sinergija će tokom tri dana održavanja, spojiti biznis i savremene tehnologije, kako bi postavila pitanje – dokle smo kao društvo, ekonomija i pojedinci stigli u procesu digitalne transformacije.

Upravo to pitanje postavlja i ovogodišnji slogan konferencije „Digital Breakthrough“ („Digitalni proboj“), a odgovore gde je sve neophodan digitalni proboj, koje industrije su brže u njegovom usvajanju i na koji način IT sfera može da pomogne u tom procesu, daće brojni predstavnici biznisa, državnog sektora i eksperti iz oblasti informacionih tehnologija. Sinergija 18 otvorena je uvodnim izlaganjem Željka Vujinovića, generalnog direktora kompanije Microsoft u Srbiji.

„Digitalizacija, digitalni proboj, zapravo predstavljaju sinonime za sinergiju najsavremenijih tehnoloških rešenja i svakodnevnog života. Svaki novi izum predstavlja šansu za napredak, i smatramo da se Srbija nalazi u pravom momentu da adekvatno i efikasno primenimo napredne tehnologije u digitalnoj transformaciji, a sve sa ciljem da se pre svega dalje unapredi kvalitet života i da postanemo konkurentni.“ izjavio je Vujinović.

Već prvi dan, Sinergija je otvorila teme aktuelnih tehnologija koje danas menjaju način na koji živimo i poslujemo – poput veštačke inteligencije, IoT-a, cloud computing-a, blockchain-a, i koje predstvljaju stub oslonca za sve grane privrede. Poruke koje su poslate tokom svečanog otvaranja, nedvosmisleno ukazuju da se naše društvo nalazi u „last minute“ fazi, u kojoj je potreban fokus, brzina i otvorenost ka transformaciji, kako bi se ostvarili maksimalni efekti daljeg razvoja čitavog društva.

Prisutnima se obratio i Dražen Šumić, zamenik direktora Razvojnog centra kompanije Microsoft u Srbiji, koji je predstavio Azure SQL Managed Instance, koji je bio jedan od dve najveće vesti na nedavno održanoj globalnoj Microsoft konferenciji Ignite, a koji je od A do Š razvijen u Beogradu. On je istakao da je Srbija pred istorijskom šansom, jer digitalizacija sveta omogućava da izađemo na globalno tržište, pronađemo nove korisnike i ponudimo im nove usluge i proizvode.

Inspirativna predavanja koja u fokus stavljaju nikad aktuelniju temu cyber bezbednosti, održali su Krunoslav Mihalić, Cyber Security konsultant u kompaniji Microsoft i Kamil Bączyk, ekspert u oblasti bezbednosti u kompaniji CQURE, pa su posetioci bili u prilici da čuju, na koji način danas kompanije i pojedinci treba da razmišljaju i koje alate da koriste, kako bi osigurali bezbednost svojih podataka.

Drugi, Tehnički dan konferencije nastaviće sa najaktuelnijim temama poput Business Solutions, Modern Business, Data Platform & Business Intelligence, Developer Platform, Tools & DevOps, Internet of Things, Security & Identity, User eXperience, Mixed Reality & Games, Web & Cloud Apps, i mnogih drugih.

Treći, Biznis dan – predstaviće uspešne primere digitalne transformacije lokalnih kompanija, kao i primere iz javnog sektora, kroz predavanja predstavnika Kancelarije za IT i eUpravu, kao vodećeg tela digitalne transformacije u našoj zemlji. Dodatno, panel diskusija će pružiti priliku za razmenu mišljenja sa vodećim donosiocima odluka, koji utiču na stvaranje modernog privrednog ambijenta u Srbiji.