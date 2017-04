Otvorene prijave za NVIDIA GEFORCE CUP 2017

NVIDIA je danas najavila GEFORCE CUP za 2017. godinu za sve fanove Counter-Strike: Global Offensive; jedne od najpopularnijih multiplejer pucačina iz prvog lica.

Onlajn registracije za prve od četiri kvalifikaciona turnira za GEFORCE CUP je upravo počela. Registracija je otvorena za sve. Četiri pobednika grupnih mečeva boriće se protiv četiri pozvana tima – Fnatic Academy, PENTA Sports, Space Soldiers i Team Kinguin – u glavnom izvlačenju na turniru sa nagradom od 30.000 dolara u kešu. Turnir će se prenositi na lokalnom NVIDIA ili partnerskim Twitch kanalima na devet jezika: engleski, nemački, francuski, poljski, španski, turski, italijanski, arapski i rumunski.

Finale GEFORCE CUP-a će se održati u Centennial Hall-u u Vroclavu 27. i 28. maja, tokom ESPORT NOW-a 2017, na najvećoj bini za turnire. Učešće je besplatno!

Poljski tim Kinguin vladajući je GEFORCE CUP šampion (pod imenom Dobry&Gaming team), i sastoji se od sledećih igrača: Grzegorz ‘Szpero’ Dziamałek, Mikołaj ‘mouz’ Karolewski, Damian ‘Furlan’ Kisłowski, Michał ‘MICHU’ Müller i Karol ‘rallen’ Rodowicz.

“Drago nam je što se vraćamo na GEFORCE CUP,” rekao je Mariusz ‘Loord’ Cybulski, trener tima Kinguin. “I dalje se sećamo poslednjeg uspešnog finala, a ove godine će biti još spektakularnije.”

Space Soldiers je organizacija osnovana rane 2015. godine i često je opisuju kao turski „super tim“ jer okuplja najbolje igrače iz zemlje. PENTA Sports, nemački klub koji zvanično postoji od 2014. godine, rezultat je saradnje petoro organizacija. Fnatic Academy je tim iz čuvenog Fnatica koji se fokusira na treniranje mladih talentovanih igrača pod ekspertizom svog brenda. Igrači će koristiti posebno pripremljene sobe u kojima će moći da treniraju pre svakog meča i opuštaju se nakon iscrpljujućih mečeva.

Turnir je sponzorisan od strane AORUS-a, GIGABYTE-ovog premium gejming brenda, i Acer-a sa svojom Predator gejming serijom (laptopovi, računari i monitori).

“Oduševljeni smo što će naši proizvodi opet biti deo jednog od najvažnijih događaja na poljskoj eSports sceni”, rekao je Tomasz Szymański, marketing menadžer kompanije Acer

Gejmeri mogu da se registruju za onlajn kvalifikacione turnire na www.geforcecup.com još od 8. aprila. Otvoreno je i za profesionalne i amaterske timove. Finale i probrani eliminacioni mečevi biće strimovani na engleskom preko NVIDIA namenskog Twitch kanala.

Detaljne informacije, registracija i rasporedi mogu se naći na zvaničnom vebsajtu turnira; www.geforcecup.com.