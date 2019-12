PANELI O VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI ZATVARAJU MANIFESTACIJU art+neuroscience

Završetak manifestacije art+neuroscience obeležiće dva panela posvećena temi veštačke inteligencije: u petak, 6. decembra, u Naučnom klubu akcenat će biti na prepletu nauke i umetnosti i promišljanju veštačke inteligencije, dok će u subotu, 7. decembra, u Galeriji RTS Kluba, dve kustoskinje, Maja Ćirić i Marlis Virt, razgovarati o kuriranju veštačke inteligencije i iskustvima sa Bečkog bijenala posvećenog promenama i budućnosti. Manifestacija art+neuroscience pod sloganom „Svet iza očiju“, koja je ove godine posvećena neuronaukama kao aktivnom i dinamičnim poligonu savremenih istraživanja, prikazala je na nekoliko lokacija u Beogradu mogućnosti naprednih tehnologija i autentičnih kreativnih postupaka. Odabrani umetnici u saradnji sa naučnicima predstavili su svoje viđenje neuronauka i savremenih naučnih istraživanja i otkrića, ali i njihovog odnosa i uticaja na čoveka i društvo u celini. Pored prikazanih radova, posetioci su tokom novembra i decembra imali prilike da učestvuju u brojnim edukativnim radionicama, predavanjima i radionicama za školarce. Kraj manifestacije obeležiće dva panela u organizaciji Centra za promociju nauke na kojima će se govoriti o prepletu naizgled suprotstavljenih disciplina: umetnosti i nauke. U petak, 6. decembra, u 18 časova, u Naučnom klubu Centra za promociju nauke, u Kralja Petra 46, biće organizovana panel-diskusija: art+science u doba veštačke inteligencije, koja će okupiti aktere domaće naučne i kulturne scene, uz gošću iz Muzeja primenjene umetnosti u Beču. Svako od panelista će iz svoje pozicije dati viđenje dometa art+science kolaboracija. Da li ovaj okvir može da nam omogući da demistifikujemo veštačku inteligenciju, da poigravanjem i ozbiljnim promišljanjem veštačke inteligencije podstaknemo javnost da posmatra ovu tehnologiju kroz kritičku prizmu? Kroz diskusiju, biće mapirane ključne teme i koncepti kroz koje umetnost može prići i raspakovati ovu ključnu tehnologiju današnjice.

Učesnici panela su: Marlis Virt (kustoskinja, Muzej primenjene umetnosti, Beč), Dobrivoje Lale Erić (rukovodilac projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije za Srbiju, CPN), doc. dr Milica Janković (Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu), Milan Ličina (predavač na Fakultetu za digitalne umetnosti, Metropoliten Univerzitet), dr Maja Ćirić (nezavisna kustoskinja), dok će razgovor moderirati Petar Laušević (koordinator projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije za Srbiju, CPN).

U subotu, 7. decembra, u 12 časova, u Galeriji RTS Kluba (Hilandarska 2, ulaz iz Svetogorske ulice), Centar za promociju organizuje , Centar za promociju organizuje panel čije je tema kuriranje veštačke inteligencije. Kustoskinja Maja Ćirić će ovom prilikom razgovarati sa Marlis Virt (Marlies Wirth), kustoskinjom Muzeja primenjene umetnosti u Beču, uz osvrt na Bečko bijenale posvećeno promenama i budućnosti. Kombinujući u sebi umetnost, dizajn i arhitekturu, Bečko bijenale otvara nove pristupe centralnim pitanjima našeg vremena promovišući pozitivnu promenu u društvu. Bijenale je nastalo kroz shvatanje da živimo u novom vremenu u kome digitalna revolucija penetrira sve oblasti našeg života i time u osnovi menja našu civilizaciju. Današnja digitalna modernost nudi značajne mogućnosti za poboljšanje kvaliteta života, kao i inovativne koncepte življenja i biznis modele u svakom sektoru. Manifestacija art+neuroscience je prva programska aktivnost Centra kao inicijalnog partnera projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije (European ARTificial Intelligence Lab – AI Lab), finansiranog kroz EU program Kreativna Evropa. Nastao kao nastavak izuzetno uspešne saradnje u okviru projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke (European Digital Art & Science Network – Art & Science) Evropska laboratorija veštačke inteligencije uključuje veći broj inicijalnih partnera iz Austrije, Slovenije, Irske, Španije i Srbije, uz nove institucije iz Francuske, Belgije, Danske, Holandije, Grčke i Gruzije.