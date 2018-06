Perspektive žena u tehnologiji

Prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, cak 90 odsto devojcica u Srbiji u osnovnim skolama pokazuje interesovanje da se na neki nacin bavi digitalnim tehnologijama, ali ta zainteresovanost opada tokom srednjeg obrazovanja, te ih zapravo samo 15 odsto zavrsava u toj oblasti.

Danas je dogadjajem „Perspektive zena u tehnologiji“ u Ambasadi SAD-a obelezen uspesan zavrsetak tromesecnog mentorskog programa „Women in Tech“ koji su zajednicki sproveli Americka privredna komora u Srbiji (AmCham) i Trgovinsko odeljenje Ambasade SAD u Srbiji, uz podrsku Startit Centra, ICT Hub-a i Impact Hub-a.

Dogadjaju su prisustvovale i ucenice srednjih skola iz Beograda, koje su imale jedinstvenu priliku da cuju vise o profesionalnom iskustvu Tatjane Matic, drzavne sekretarke u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i Danijele Trkulje, direktorke kompanije Gartner za Srbiju. U okviru deseto-minutnih sesija brzog mentorstva koje su usledile nakon razgovora, ucenice su sa „Women in Tech“ polaznicama razgovarale o zapocinjanju karijere u tehnologiji, najcescim izazovima koji stoje na putu uspeha, ali i o kreativnoj strani ove industrije.

„Danas kada i devojcice i decaci podjednako koriste pametne telefone i racunare, rodno usmeravanje prilikom izbora digitalne profesije cini se da nije moguce. Ipak, devojcice se pri kraju osnovnog i srednjeg skolovanja ne odlucuju za ove profesije podstaknute uveravanjima da nemaju dovoljno sposobnosti. Zato je vazno da obrazovni sistem, drzava i mediji, uticu na promenu ove svesti i da promovisu i podsticu smanjenje i uklanjanje rodnog jaza u tehnoloskom sektoru. Jer, manje zena danas u IT-ju znaci manji broj zena i u svim inovativnim privrednim granama u buducnosti koje ce se razvijati iz IT-a. U socijalnom smislu, ovaj rodni jaz proizvesce i manje zena u placenijim profesijama. Dakle, ukoliko ne postignemo rodni balans u ovom sektoru, zene jednostavno nece imati benefit od digitalizacije.“ – izjavila je drzavna sekretarka Matic.

„Ono sto ovaj program razlikuje od ostalih koji se bave temom digitalne transformacije drustva je da ovaj nezaustavljivi proces posmatramo iz ugla zena zaposlenih u ovom sektoru koje ravnopravno i u istoj meri doprinose tim promenama u drustvu.“ – zakljucila je Zorica Mihajlovic, visi savetnik u trgovinskom odeljenju Ambasade SAD-a.

„Women in Tech platforma je kreirana u cilju povezivanja uspesnih i ostvarenih zena iz poslovnog sveta i start-up zajednice, spremnih da zajednickim naporima prevazidju predrasude, prisutne sirom tehnoloske i digitalne industrije. Imajuci u vidu da digitalizacija vec sada prozima sve sfere zivota i poslovanja, ideja nam je da kroz sinergiju drzave i privatnog sektora inspirisemo i osnazimo devojke koje ce za nekoliko godina zauzeti liderske pozicije u nasem drustvu.“ – rekla je Diana Gligorijevic pozdravljajuci publiku ispred AmCham-a.