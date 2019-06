Pobednik prvog Hakatona u Startit Centru Inđija – VR aplikacija za učenje znakovnog jezika

Način upotrebe virtuelne realnosti u svrhu obrazovanja, bila je tema prvog VR hakatona održanog od 24. do 26. maja, u Startit Centru Inđija. Pobednik hakatona bio je tim „Pixels2Pixels“ koji je osmislio VR aplikaciju za učenje znakovnog jezika, a nagradni fond iznosio je čak 1000 evra. Ovo je bio šesti IT događaj koji se realizuje ove godine, u okviru projekta XBIT, finansiranog od IPA Cross-border Cooperation programa Hrvatska-Srbija 2014-2020, u cilju predstavljanja virtuelne tehnologije u svrhe edukacije i unapređenja obrazovnog sistema.

Pobednički tim „Pixels2Pixels“ osmislio je aplikaciju VR equal app, koja nas pored učenja znakovnog jezika uči i da smo svi jednaki uz slogan „We are equal“. Prema statistici broj ljudi sa oštećenim sluhom je u porastu, dok u najnerazvijenijim delovima sveta ne postoji kvalifikovanog stručnog kadra, iz tog razloga VR app je namenjena podjednako deci sa posebnim potrebama, kao i njihovim drugarima iz odeljenja i edukaciji kadrova u nerazvijenim delovima sveta.

Virtuelna realnost je tehnologija budućnosti koja omogućava da se obrazovni sistem unapredi i pojednostavi. Virtuelna realnost predstavlja opisivanje trodimenzionalnog, komjutersko-generisanog okruženja sa kojim korisnik može da vrši interakcije i obrađuje različite aktivnosti.

U okviru hakatona studenti su imali priliku da tokom 48 sati osmisle, razviju i predstave svoja IT rešenja na zadatu temu. Na Hakatonu je bilo 25 učesnika raspoređenih u 6 ekipa koji su pored prostora za razvijanje svojih ideja imali i posebne prostorije za odmor i sve što im je bilo potrebno za vreme trajanja hakatona. Hakaton je deo XBIT projekta, koji partnerski sprovode Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Udruženje građana SEE ICT i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.

Aktivnosti međunarodnog projekta XBIT se sprovode od strane 5 partnera, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, udruženje građana SEE ICT i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu u Srbiji, kao i Opština Magadenovac i OSVIT Inkubator iz Donjeg Miholjca u Hrvatskoj. Projekat se bavi razvojem uslova za optimalan i strukturiran razvoj IT industrije i preduzetništva u programskom regionu, kao i za njegovo optimalno korišćenje kao generatora inovacija i konkurentnosti. U narednim mesecima realizovaće se mnogobrojne aktivnosti, kako bi se unapredilo korišćenje IT tehnologija u preduzetništvu.

SEE ICT je neprofitna organizacija osnovana 2010. godine, sa misijom pružanja značajne i duboke podrške srpskoj tehnologiji i start up scene kako bi se podstaklo veće zapošljavanje i ekonomski rast.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, aktivno radi na unapređenju IT sektora u Srbiji, sprovodeći mnogobrojne partnerske projekte sa ovim ciljem.

Fakultet tehničkih nauka jedna je od najsavremenijih visokoobrazovnih institucija u regionu sa tradicijom dugom 57 godina, koja svoju misiju ostvaruje u tri međusobno povezane grupe delatnosti: visoko obrazovanje, naučnoistraživački rad i transfer znanja u privredi.