Predstavljen žiri i otvorene prijave za SoMo Borac 12. Weekend Media Festival 2019.

I ove ćemo godine na Weekend Media Festivalu u Rovinju od 19. do 22 septembra otkriti ko je imao najbolje digitalne kampanje u devet kategorija. SoMo Borac se dodeljuje sedmu godinu zaredom, a do sada je ukupno imao 765 prijava, 124 podeljene statute, 54 pobednika, 122 člana žirija i oko 2300 posetilaca dodele. Nagrada je ta koja daje veliko priznanje i onima u prvim redovima kroz kategoriju CM godine, ali i uz čiju ćete SoMoRitanac kategoriju sigurno pustiti suzu ili dve.

Nova kategorija – One-Hit Wonder

Ove godine novosti ima u kategorijama. Tako je ona koju smo poznavali pod imenom Viralni blockbuster zamenjena novom – kategorijom One-Hit Wonder! U njoj se nagrađuje jedan jedini post koji je izazvao lavinu reakcija, komentara, deljenja i koji je samim time postigao veliki uspeh. Ni druge kategorije nisu ništa manje zanimljive, a možete ih pogledati na www.somoborac.com, gde se nalaze i radovi svih dodadašnjih finalista i pobednika.

Ko je u žiriju?

I ove godine odluku o najboljima donće stručnjaci za digitalni marketing iz najboljih agencija celog regiona. To su:

Željka Vuger (404, Hrvatska), Matej Špoler (Infinum, Hrvatska), Ivan Kovačević (Bruketa&Žinić&Grey, Hrvatska), Boris Ličina Borja (BBDO Zagreb, Hrvatska), Tomislav Bader (Švajcarska, Hrvatska), Mario Mikić (Human, Hrvatska), Ana Marija Malić (Degordian, Hrvatska), Sašo Dimitrievski (Pristop, Slovenija), Matjaž Germ (Agencija 101, Slovenija), Luka Bajs (Grey Ljubljana, Slovenija), Danijel Tepšić (Mania marketing, Bosna i Hercegovina), Vanja Partalo (Aquarius, Bosna i Hercegovina), Damjan Dano (Glitch Agency, Severna Makedonija), Žarko Dimitrioski (Eden na Eden, Severna Makedonija), Voljena Daničić (Direct Media, Srbija), Marija Obrenović (Communis, Srbija), Milena Maksić (Ovation BBDO, Srbija), Zdravko Kevrešan (Drive, Srbija), Iva Mitrović (Fullhouse Ogilvy, Srbija), Aleksandra Bošković (Bild Studio, Crna Gora).

SoMo Borac se dodeljuje na Weekendu u Rovinju, koji poseti više od 4 hiljade ljudi. A pravo vreme za početak pripreme prijava je upravo sada. Za dobre video prijave potrebne su pripreme, storyboardovi, prikupljanje rezultata i ideja kako ćete svoj rad prezentirati žiriju. Dobro je na www.somoborac.com pogledati kako su to učinili finalisti i pobednici iz prošlih godina i pročitati što sugerišu članovi žirija.