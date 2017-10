Prijavi se za „LevelUp” i dođi spreman na „JobFair”!

„LevelUp — Podigni nivo svojih veština!” je dvodnevni seminar profesionalnih veština koji se održava 28. i 29. oktobra u okviru trinaestog Sajma poslova i praksi za studente i diplomce „JobFair17 ─ Kreiraj svoju budućnost!”.

Seminar za cilj ima da kandidate spremi za predstojeći Sajam i da im pomogne da se poslodavcima predstave u najboljem mogućem svetlu. Polaznici će imati priliku da u okviru radionica saznaju kako se ponašati na razgovoru za posao, kako napisati najbolji CV i koje su to sve tajne poslovne komunikacije. Treninge će držati HR stručnjaci, kao i sertifikovani treneri.

Prijave za LevelUp su otvorene za sve studente i diplomce, a najboljih 25 kandidata će imati priliku da besplatno učestvuje u seminaru „LevelUp”. Svi zainteresovani se mogu prijaviti do 25. oktobra u ponoć putem prijave na sajtu www.jobfair.rs/student/levelup.php.

Ne propustite priliku da se spremite se za 6. i 7. novembar!