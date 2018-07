Prijavite se na “Business Booster” – vodeći svetski događaj na polju inovacija u oblasti održive energije

InnoEnergy, najveći evropski pokretač inovacija u oblasti održive energije, održaće u Kopenhagenu, od 17. do 18. oktobra, šesti po redu “The Business Booster” (TBB), evropski katalizator za inovacije iz sektora čiste energije. Očekuje se da ovogodišnji TBB, za koga su prijave u toku, sa temom “Budućnost je sada” okupi oko 700 učesnika iz više od 30 zemalja, uz 150 najsavremenijih inovacija, koje će biti otkrivene na pratećoj izložbi.

Ovom prilikom InnoEnergy poziva startape, kompanije, investitore i državne institucije iz Srbije da se prijave za učešće na ovogodišnjem “Business Boosteru”.

“The Business Booster je jedini događaj koji spaja najinovativnije startape iz cele Evrope sa etabliranim industrijskim igračima, investitorima i institucijama iz javnog sektora kako bi ubrzali evropsku tranziciju čiste energije”, kaže Elena Bou, direktorka za inovacije, InnoEnergy i dodaje da pored predstavljanja startapova, posetioci mogu da prisustvuju okruglim stolovima, demonstracijama proizvoda uživo, i paralelnim sesijama.

Po prvi put, ove godine InnoEnergy organizuje sesije paralelnog i obrnutog predstavljanja. U prvom formatu, vodeći stručnjaci iz pojedinih oblasti će predstaviti svoje poslednje inovacije i pokazati kako su njihove kompanije napravile revoluciju u skladištenju energije, transportu, korišćenju energije vetra, kao i na polju uvođenja tehnoloških, “pametnih” inovacija u različitim gradskim sektorima poput komunalnih službi, škola, bolnica itd. U sesijama obrnutog predstavljanja, kompanije iz energetskog sektora će prići preduzetnicima InnoEnergy-a u potrazi za energetski održivim rešenjima za njihove izazove.

Među ovogodišnjim izlagačima je švedski Northvolt, koji gradi najveću fabriku litijum-jonskih baterija u Evropi. Sa druge strane, Betterspace iz Nemačke razvija komponente koje omogućavaju automatsku kontrolu grejanja u zgradama koje nisu stambenog tipa. Švedski Watty će predstaviti njihov alat za analizu podataka, koji je u procesu patentiranja, a koji služi nadgledanju energetske potrošnje svih električnih uređaja u domaćinstvu, uz pomoć jednog senzora, sa ciljem uštede energije i novca. Francuski DCbrain je razvio Big Data rešenje za korišćenje i održavanje kompleksnih industrijskih mreža, dok je Skeleton Technologies iz Estonije razvio rešenje visokih performansi za skladištenje energije, bazirano na tehnološki naprednom grafenskom materijalu.

Prvi govornici su već potvrdili svoje učešće, među njima i dr. Daniel M. Kammen, profesor energetike na kalifornijskom univerzitetu u Berkliju, koji je bio vodeći autor brojnih izveštaja Međudržavnog panela o klimatskim promenama, dobitnik Nobelove nagrade za mir 2007. godine. Panel diskusije i paralelne sesije će uključivati naučnika Roberta Rosnera, direktora i osnivača Instituta za energetsku politiku pri Univerzitetu Čikaga, kao i stručnjake iz industrije Larsa Aagaarda, izvršnog direktora Danske energetske asocijacije, i Majkla Sena, člana upravnog odbora kompanije Siemens.

Rana registracija je dostupna do 31. jula. Dodatne informacije o agendi, izlagačima i govornicima na: tbb.innoenergy.com.