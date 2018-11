Programerska i biznis konferencija “GrowIT” u Novom Sadu

Master Centar u Novom Sadu 1. i 2. decembra postaće mesto okupljanja svetskih i domaćih stručnjaka i IT centar Srbije. Tokom dva dana posetioci će imati priliku da čuju o aktuelnim temama u programiranju, biznisu i tehnologijama budućnosti od preko 30 predavača na GrowIT konferenciji.

Prvi GrowIT je koncept konferencije potpuno drugačiji od svih dosadašnjih koji su organizovani u Srbiji a gde fokus nije samo rezervisan za napredna tehnička predavanja. Ono što posetioci mogu da očekuju su predavanja koja su osmišljena tako da budu podjednako razumljiva i ljudima iz IT sveta ali i biznisa i menadžmenta.

Ovakav način povezivanja prevazilazi izazove koji se najčešće svakodnevno prepoznaju i kod nas i u svetu a to je nedostatak dobre komunikacije i međusobnog razumevanja.

Puna lista predavača je objavljena, a ovom prilikom izdvajamo:

Lemi Orhan Ergin – programer iz Turske koji je prošle godine hakovao Apple i uspeo da “provali” u bilo koji laptop računar sa MacOS sistemom. Čovek čije prezentacije su pregledane više od miliona puta otvoriće GrowIT konferenciju.

i uspeo da “provali” u bilo koji laptop računar sa MacOS sistemom. Čovek čije prezentacije su pregledane više od miliona puta otvoriće GrowIT konferenciju. Tanaj Pant — programer koji dolazi iz velike Mozilla fondacije iz Nemačke. Tanaj će pričati kako izgleda rad u pozadini jedne od najvećih globalnih IT kompanija koja pored Firefox pretraživača razvija i koncepte virtuelne realnosti .

iz Nemačke. Tanaj će pričati kako izgleda rad u pozadini jedne od najvećih globalnih IT kompanija koja pored Firefox pretraživača razvija i koncepte . Žan-Fransoa Ganje — stručnjak iz Holandije zaslužan za inicijalni rast Booking.com . Posetioci će imati prilike da iz prve ruke čuju kako izgleda razvoj jedne ovakve brze i velike platforme za pronalaženje smeštaja u bilo kom delu sveta.

. Posetioci će imati prilike da iz prve ruke čuju kako izgleda razvoj jedne ovakve brze i velike platforme za pronalaženje smeštaja u bilo kom delu sveta. Nara Kasbergen – programerka iz USA koje će staviti novo svetlo na važnu temu o kojoj se malo priča a to je mentalno zdravlje i svakodnevni stres ljudi koji rade u IT industriji.

Program i satnica mogu se pogledati na zvaničnom sajtu konferencije. Svi zainteresovani posetioci karte za ovaj događaj mogu kupiti ovde.

GrowIT – Full Stack konferencija održava se u subotu i nedelju, 1. i 2. decembra u Master Centru Novosadskog Sajma, Hajduk Veljkova br. 11 od 10 časova ujutru.