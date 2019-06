Prvi Media Talks u organizaciji USAID-ovog projekata jačanja okruženja za održivost medija

Budući da se nezavisni mediji u Srbiji bore da ostanu na površini u ekonomskom, tehničkom i političkom okruženju koje se neprestano menja, USAID SMS projekat nastoji da promeni način razmišljanja i pomogne u razvoju poslovnih praksi koje se oslanjaju na moć interneta i lojalnost publike na putu ka održivoj budućnosti. Inovacije u medijskom biznisu, modeli pretplate, članstva i donacija, podrška zajednice, medijska merenja i istraživanje o tome kakav medijski sadržaj domaća publika gleda, čita i prati… teme su o kojima će se 25. i 26. juna razgovarati na prvom Media Talks-u, u organizaciji USAID-ovog projekata jačanja okruženja za održivost medija.

Prvi dan Media Talks-a biće rezervisan za predstavljanje rezultata najnovije analize o navikama i potrebama medijske publike u Srbiji. Program će obuhvatiti i prezentaciju primera dobre prakse gostiju iz SAD i EU, ali i panel diskusiju u vezi sa standardizacijom medijskih merenja. Prisutni će takođe imati priliku da čuju iskustva domaćih organizacija u njihovim nastojanjima da razviju nove biznis modele i digitalne usluge, u cilju održivijeg medijskog poslovanja (detaljna agenda u nastavku).

Drugi dan na Media Talks-u namenjen je organizaciji radionica i konsultativnih sastanaka o tome kako se gradi zajednica oko medija, razvijaju održiviji modeli funkcionisanja, ali i kako podići kapacitete za uspešnije sprovođenje procesa javnog zagovaranja ka boljim uslovima poslovanja na medijskom tržištu u Srbiji. Učesnici će dobiti priliku za direktne konsultacije sa domaćim i stranim medijskim stručnjacima, kroz Speed-dating sesiju i rad u grupama. Učešće u navedenim aktivnostima moguće je isključivo po pozivu organizatora.

Prijavu za učešće na Media Talks-u zainteresovani mogu popuniti na: bit.ly/mediatalks najkasnije do 20. juna 2019. godine. Prijava je obavezna, a broj mesta ograničen.