Prvo izdanje Vip Adria League powered by ESL završeno pobjedom tima Klicktech

Danas su u sklopu posljednjeg dana Reboot Infogamera na Zagrebačkom Velesajmu održane finalne borbe u League of Legends finalu prvog izdanja Vip Adria lige.

U uzbudljivom finalu sučelila su se dva hrvatska tima, Kliktech i Bontech. Pobjedu 2 : 0 i titulu osvajača prvog izdanja Vip Adria lige ponijeli su članovi timaKliktech: Toni “Sacre” Sabalić

Luka “KaluGG” Todorović, Aljoša “Milica” Todorović, Dimitar “EdinPriqtel” Piskov, Igor “Tasteless” Radušinović.

Pobjednici, tim Kliktech osvojili su nagradu od 5 tisuća eura, a drugoplasirani Bontech 3 tisuće eura. U borbi za treće mjesto, tim x25 Esports je rezultatom 2 :1 pobijedio tim RUR Esports i osvojio 1500 eura dok je poraženi osvojio iznos od 500 eura.

Osim financijske nagrade i prestiža, Kliktech kao pobjednik Vip Adria League powered by ESL iduće godine dobivaju izravnu pozivnicu za grupnu fazu natjecanja u ESL Southeast Europe Championshipu.

Komentar nakon pobjede dao je Toni „Sacre“ Sabalić iz pobjedničkog tima Klicktech, ujedno i MVP finalnog turnira: ‘Kroz cijelo natjecanje smo bili na visokoj razini i završili smo ligu bez poraza. Puno mi znači osvajanje MVP nagrade jer sam u svojem Zagrebu pokazao što mogu. Veselimo se idućem izdanju Vip Adria Lige koja je organizirana bolje nego ijedno natjecanje do sada i drago mi je što i u Hrvatskoj možemo vidjeti ozbiljnu profesionalizaciju esports scene.”

U privitku se nalaze fotografije s finalnog dana natjecanja u League of Legends i fotografija pobjedničkog tima Kliktech.

Natjecanjima u finalnu League of Legends završeno je prvo izdanje Vip Adria League powered by ESL koja se u samo šest mjeseci prometnula u atraktivno natjecanje s vrlo pozitivnim kritikama esports zajednice.