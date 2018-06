Prvo takmicenje u programiranju i robotici za decu ovog vikenda u Beogradu

Prvo takmičenje u programiranju i robotici za decu u Srbiji, pod nazivom „Future Kids Hackathon” održaće se 16. i 17. juna 2018. godine u Dečijem kulturnom centru, u Beogradu. Ovaj događaj, u organizaciji Kliker IT centra za decu i Dečijeg kulturnog centra, otvoren je za sve zainteresovane đake petog razreda, a učešće na predavanjima, kao i samom takmičenju je besplatno.

Tokom dva dana trajanja IT hackathon-a, školarci će biti u prilici da se bolje upoznaju sa veštinama 21. veka, kroz programiranje igrica, robota, mobilnih aplikacija i veb sajtova, a tema hackathon-a će biti društveno angažovana. U nedelju od 12 časova, deca uzrasta od 7 do 15 godina i njihovi roditelji, moći će da prisustvuju predavanjima na kojima će od IT stručnjaka čuti kako se prave igrice, šta podrazumeva posao grafičkog dizajnera, kakva je veza između ekologije i tehnologije i vide pobedničke radove hackathon-a. U neformalnom delu nakon toga, moći će da igraju fudbal pomoću robota, isprobaju 3D olovke i štampač i još mnogo toga.

Miomir Popeskov, koordinator radionica, objašnjava da su deca u Srbiji danas uglavnom samo korisnici visokotehnoloških proizvoda, i smatra da su im prilike da steknu znanje i iskustvo u kreiranju ovakvih proizvoda uglavnom ograničene: „Osmislili smo program koji će tokom ovog prvog IT hackathon-a za decu, pomoći najmlađima da uvide koje mogu biti koristi tehnologije. Naše iskustvo sa prethodnih događaja govori nam da je današnjim školarcima stvaranje moderne tehnologije misteriozno, a time doprinose i ograničene prilike da se upoznaju sa IT veštinama. Ovo je naš korak da to promenimo i omogućimo onima koji žele da dođu i budu deo „Future Kids” ekipe”.

Prisustvo na događaju je potpuno besplatno uz prethodnu prijavu na linku http://bit.ly/fkmeetup3