Ricardo Vargas: Velike poslovne strategije trebaju jednako velike rezultate

Trećeg dana 12. Combis konferencije istaklo se predavanje stručnjaka za upravljanje projektima i implementaciju strategija Ricarda Vargasa, direktora Brightline inicijative – koalicije vodećih svetskih organizacija iz poslovnih, vladinih i neprofitnih sektora, posvećene pružanju znanja, uvida i rešenja za uspešno premoštavanje jaza između razvoja strategije i njene implementacije u poslovanju.

Vargas je održao plenarno predavanje powered by Cisco‘Connecting Strategy Design and Delivery: Closing the Expensive Implementation Gap’ te istaknuo kako je besprekornost implementacije zacrtanih strategija ključna za održivi rast i prosperitet kompanija. No ipak, većina se kompanija često nosi s izazovima pri implementaciji planiranih strateških inicijativa, a zbog pogrešnog sprovođenja koje nosi velike troškove u vremenu i resursima. O tome govori i istraživanje Brightline inicijative iz 2017. godine koje je objavilo poražavajuće podatke kako samo jedna od deset organizacija uspeva ostvariti sve svoje strateške ciljeve, a u proseku čak 20 posto organizacija ne realizuje usvojenu strategiju.

“Dinamična interakcija između izrade strategije i njene isporuke počinje u trenutku kada organizacija definiše svoje strateške ciljeve i investicije. Većina rukovodioca kompanija i timova razumeju važnost implementacije i priznaju potrebu za nadogradnjom svojih mogućnosti. U našem je posljednjem istraživanju čak 59 posto ispitanika izjavilo kako prepoznaju jaz između dizajna i implementacije strategije i prepoznaju to kao glavni negativan uticaj na efikasnost organizacije”, istakao je Ricardo Vargas te predstavio načela Brightline inicijative koja bi liderima trebala pomoći da premoste izuzetno skup i neproduktivan jaz između kreiranja poslovne strategije i njene isporuke.

Načela Brightline inicijative naglašavaju važnost pravilnog planiranja strategija i njene pripreme u današnjem poslovnom okruženju kada ciklusi planiranja strategije moraju biti brži, dinamičniji i agilniji. Prednost na tržištu imaće oni koji na vreme primete promene u svom poslovnom okruženju i brzo reaguju s pravim odlukama i prilagodbama strategije i isporuke, oni koji oforme dobre timove i čvrsto utvrde prioritete za implementaciju strategije, a u zavisnosti od raspoloživih resursa kompanije.

“Organizacije se uzdižu ili padaju na sposobnosti uspešnog sprovođenja pobedničkih strategija. U vreme kada se od lidera očekuje da transformšu svoje kompanije kako bi mogli preživeti i napredovati u hyper-povezanom svetu koji se brzo menja, moraju znati kako uspešno premostiti jaz između kreiranja strategije i njene implementacije, te uspešno pretvoriti ideje u stvarnost. Bez discipline, strogosti i brige oko proaktivnog rešavanja potencijalnih praznina i izazova koji mogu uticati na implementaciju, kreirana strategija ima malo šanse za uspeh”, zaključio je Ricardo Vargas.

Nakon plenarnog predavanja, učesnici konferencije imali su priliku čuti cutting edge tehnološko predavanje koje je održao Igor Grudenić, Delivery SRE tech lead u kompaniji Google na temu Site Reliability Engineeringa (SRE). Grudenić je učesnicima predstavio način na koji SRE u Googleu aktivno učestvuje u oblikovanju arhitekture sistema, kontroliše proces upravljanja promenama i pruža potporu kritičnim komponentama sistema.

“Pouzdanost je glavna kritična karakteristika mnogih proizvoda i često je u kontradikciji s brzinom razvoja programske potpore i ukupnim troškovima. Upravo su iz tog razloga u Googleu oformljeni SRE timovi koji su dodeljeni važnim proizvodima, a njihov je zadatak da upravljaju kompromisima vezanim uz pouzdanost sistema, kao i da osiguraju da produkcijski sistemi rade unutar zadatih parametara”, rekao je Igor Grudenić, Delivery SRE tech lead u kompaniji Google.

