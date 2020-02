RNIDS: DIDS2020 – Tihe internet revolucije

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) 19. marta 2020. godine u hotelu „Metropol Palace“ organizuje jedanaestu po redu godišnju konferenciju Dan internet domena Srbije – DIDS 2020, pod sloganom „Tihe internet revolucije“.

Iza nas je deset DIDS konferencija i deset velikih priča o internetu. Jedanaesti DIDS načeće novu dekadu krupnih pitanja sa ambicijom da pokaže gde smo danas i kuda, možda, idemo, prisećajući se odakle smo pošli i šta nam se u međuvremenu događalo.

Program ovogodišnjeg DIDS-a, kao i prethodnih godina, odvijaće se u tri bloka u kojima će učestvovati veći broj istaknutih stručnjaka iz zemlje i sveta.

DIDS 2020 pokrenuće pitanje da li zarad nastojanja da se obezbedi više nego potrebna privatnost korisnicima interneta, zapravo se žrtvuje njihova bezbednost. Da li će novi protokoli koji omogućavaju privatnost pristupa željenoj veb lokaciji urušiti osnovnu strukturu interneta, i kako će to uticati na iskustvo krajnjih korisnika. Da li ćemo, prepuštajući tehnološkim divovima da brinu o našoj privatnosti na internetu, globalnu mrežu pretvoriti u „lokalne zaseoke“?

DIDS 2020 će kroz rezultate nedavno sprovedenog istraživanja tržišta dati uvid u način poslovanja domaćih mikro, malih i srednjih preduzeća, sa fokusom na njihovo korišćenje interneta u poslovne svrhe. DIDS će se pozabaviti time kako je internet transformisao poslovanje i da li je aktivna upotreba interneta presudan uslov za uspešan plasman i promociju proizvoda i usluga.

Na tragu promocije i plasmana, DIDS 2020 će objasniti kakvu je revoluciju internet napravio u marketingu, kako je uticao na (r)evoluciju pojma brendinga i omogućio potrošaču da o brendu govori glasnije nego brend sam o sebi. Razmatraće kako internet utiče na proces stvaralaštva, ali i promocije umetnosti, istovremeno se pitajući da li je internet doba era simbola u kojoj jedan emodži može da zameni ceo pasus knjige.

Kao i prethodnih godina, zainteresovani posetioci DIDS-u mogu prisustvovati besplatno. Međutim, zbog ograničenog broja mesta registracija je obavezna i počeće u drugoj polovini februara.