Ron Ashtiani čovek koji je radio na ostvarenjima kao što su Marvel’s The Avengers prvi put u Beogradu

Nakon predavanja legendarnog Henrija LaBounta-e kome je prisustvovalo više stotina članova lokalne kreativne zajednice, predstavnika VFX i gejming kompanija, studenata brojnih fakulteta – Nordeus nastavlja sa serijom otvorenih događaja koji imaju za cilj unapređenje lokalne digitalne kreativne industrije. Ovog puta, kao gost dolazi Ron Ashtiani, osnivač i CEO-a čuvenog britanskog studija Atomhawk koji je zaslužan za koncept art i vizuale u nekim od najvećih ostvarenja kao što su Marvel’s The Avengers, Mortal Kombat, Eve: Valkyrie, Marvel’s Avengers: Age Of Ultron, Injustice 2, Sniper Elite 4, Mortal Kombat X, Marvel’s Guardians Of The Galaxy, Angry Birds: Go! i mnoga druga.

Predavanje pod nazivom “Umetnost umetničke direkcije” (The Art of Art Direction) ukazuje na to da je definisanje jasnog, relevantnog i kvalitetnog umetničkog pravca jedan od najbitnijih koraka u procesu stvaranja krajnjeg proizvoda u bilo kojoj oblasti kreativne industrije. Pored toga što omogućava da se na transparentan način komuniciraju ciljevi prema timu, pomaže i pri razvoju jedinstvenog umetničkog stila koji definiše pojedinačne ciljeve dizajna kada su u pitanju različiti elementi, od karaktera do okruženja.

“Kreativni procesi koje art direktor može koristiti kako bi pronašao i precizno definisao jedinstveni umetnički stil su od velikog značaja za uspeh svakog projekta. Bilo da radite na konceptu, marketing artu, likovima u igri ili UI elementima, ono što će na kraju imati najviše uticaja je svakako definisanje pravca i stila na samom početku”, izjavio je Daryl Clewlow, Head of Art Nordeusa. “Izuzetno mi je drago što imamo priliku da ugostimo Rona Ashtianija, stručnjaka sa višedecenijskim iskustvom koji prepoznaje našu ideju deljenja znanja sa zajednicom u cilju unapređenja cele industrije. Predavanja kao što je The Art of Art Direction su veoma važna i korisna, ali nam je drago i da posetioci koriste ovakve događaje ne samo da saznaju nešto novo već da i razmene iskustva sa kolegama iz industrije.”

Ron je osnovao studio Atomhawk 2009. godine, a pre toga je proveo čak 16 godina u industriji kao umetnik i kreativni direktor. Kroz kreativnost i tehnologiju, Atomhawk već osam godina pomera granice digitalne umetnosti i dizajna u industriji. Predavanje Ron Ashtianija “The Art of Art Direction” biće održano 17. jula u prostoru kluba Fabrika na adresi Bulevar Despota Stefana 115 (ulaz iz Poenkareove ulice) sa početkom u 18:00h.

Uz konstantno ulaganje u kreativnu zajednicu, kako organizacijom predavanja i radionica od strane zaposlenih u kompaniji tako i organizovanjem otvorenih događaja na kojima su prisutni neki od vodećih svetskih stručnjaka, kompanija Nordeus, uz podršku organizacija kao što su Startit, Mikser i Nova Iskra, se trudi da pruži što više prilika za profesionalno usavršavanje i napredovanje.

Agenda događaja:

18:00 – 18:25 – Okupljanje, registracija i networking

18:25 – 18:30 – Daryl Clewlow – uvodna reč

18:30 – 19:20 – Ron Ashtiani – predavanje The Art of Art Direction

19:20 – 19:50 – Q&A

19:50 – 20:50 – Networking

Ukoliko želite da se prijavite za predavanje molimo posetite sledeći link. Prijave će biti otvorene od danas sve do 16. jula. Broj mesta je ograničen.

Datum i vreme: 17.07.2017, 18:00h

Lokacija: Klub Fabrika, Bulevar Despota Stefana 115 (ulaz iz Poenkareove ulice).