Sajam CEBIT je otkazan’

Nekada najveći svetski sajam informacionih i komunikacionih tehnologija CEBIT se, nakon 33 izdanja, više neće održavati u Hanoveru.

Uprkos novom konceptu sajma iz 2018, koji podrazumeva kombinaciju poslovnog sajma, festivala i konferencije, nije zaustavljen trend smanjenja broja posetilaca, što je posledično smanjilo interesovanje izlagača. Zbog slabe prodaje izložbenog prostora organizator Deutsche Messe AG doneo je odluku da se CEBIT 2019 otkaže.

Teme CEBIT-a vezane za digitalizaciju industrije biće uključene u sajam industrijskih tehnologija HANNOVER MESSE, događaj iz koga je CeBIT i nastao 1986. godine. Rukovodstvo sajma će se usmeriti ka utvrđivanju potreba digitalnog tržišta, kako bi odlučili koje sa CEBIT-a će biti uključene u nove sajmove.

Deutsche Messe AG će nastaviti da koristi CEBIT brend za događaje koje organizuje izvan Nemačke. Premijerni CEBIT Rusija će se održati u Moskvi, u tehnološkom parku Skolkovo, od 19. do 21. marta 2019.