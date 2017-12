Sedam dana do HR konferencije u IT industriji – HR CODE

Druga po redu konferencija „HR CODE“ biće održana 7. decembra 2017. godine u Opera & Theatre Madlenianum, u organizaciji kompanije ManpowerGroup Srbija.

Konferencija „HR CODE“, okupiće predstavnike IT kompanija iz Srbije i Evrope, čiji je rad usko povezan sa oblašću ljudskih resursa.

Učesnici će imati šansu da čuju predavanja i učestvuju na radionicama sa vodećim svetskim i domaćim stručnjacima u IT oblasti, da se upoznaju sa analizama trenutnog stanja u zemlji, novim trendovima i da razmene iskustva i primere dobre prakse iz oblasti ljudskih resursa.

Na ovogodišnjoj „HR CODE“ konferenciji, poseban akcenat je stavljen na dve panel-diskusije. Prva je u potpunosti posvećena razvoju novih talenata, dok će na drugoj panel-diskusiji svoje viđenje važnosti targetiranja i privlačenja mladih stručnjaka, izneti izvršni direktori vodećih IT kompanija kao što su Vega IT Sourcing, Symphony i Levi9.

Na ovogodišnjoj konferenciji svoje prisustvo su potvrdili i predstavnici Vlade Republike Srbije, Vojvodina ICT Cluster-a, Elektrotehničkog fakulteta, kao i Inicijative Digitalna Srbija.

Osim predavanja vrhunskih HR stručnjaka u IT industriji, posetioci će imati jedinstvenu priliku da čuju i motivacioni govor proslavljenog srpskog odbojkašaVanje Grbića koji će prisutnima otkriti najbolje načine pomoću kojih mogu pobediti kompleksnost u svim sferama poslovanja.