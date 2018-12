Siemens posetio Mašinski fakultet u Kraljevu

Na Mašinskom fakultetu u Kraljevu godišnje diplomira 50 studenata, a industrijske potrebe prevazilaze sadašnju ponudu kadra mašinskih inženjera.

Zvaničnoj poseti Mašinskom fakultetu u Kraljevu, Univerziteta u Kragujevcu, prisustvovali su generalni direktor Siemens d.o.o. Beograd, Udo Ajhlinger, menadžment kompanije i predstavnici Privredne komore Srbije. Predmet posete bilo je upoznavanje prisutnih sa obrazovnim i naučno-istraživačkim kapacitetima fakulteta, sa fokusom na oblast železničkog mašinstva.

Siemens će u narednom periodu potpisati ugovor o saradnji sa Mašinskim fakultetom u Kraljevu, koji će se bazirati na podršci i promociji ovom fakultetu.

Mašinski fakultet izrastao je na tradiciji Fabrike vagona Kraljevo koja je nekada izvozila teretne vagone na pet kontinenata. Fakultet je uspeo da odoli izazovima proteklog perioda i uspeo je da sačuva nastavni program i nastavnike železničkog mašinstva, i u mogućnosti je da ponudi obrazovanje prema zahtevima tržišta.

Učestvujući u naučnim programima FP6 i FP7 koje je finansirala Evropska Komisija, Fakultet je izgradio i značajnu istraživačku bazu, pa je u mogućnosti da ponudi i neke istraživačke projekte, kao na primer razvoj „pametnih“ osovina za železnička vozila koje, opremljene senzorima i pratećim softverom, mogu da povećaju bezbednost železničkog saobraćaja.

Jedan od zadataka strateške saradnje privrede i nauke u ovom polju je da intenzivnom promocijom mašinstva motiviše buduće studente da se odluče za ovu struku.