Srbija domacin najveće regionalne konferencije o PHP programiranju

Najveća regionalna konferencija o PHP programiranju „PHP Serbia Conference 2017” održaće se 27. i 28. maja u beogradskom Madlenianumu u organizaciji udruženja PHP Srbija. Ovogodišnja konferencija okupiće više od 500 učesnika iz zemlje i sveta i preko 20 govornika među kojima je i Rasmus Lerdorf, izumitelj PHP programskog jezika, kreator softverske arhitekture servisa „Yahoo!” i jedan od 100 najboljih inovatora mlađih od 35 godina po oceni Instituta za tehnologiju u Masačusetsu.

Aco Gagić iz PHP Srbija navodi da će učesnici konferencije imati priliku da se upoznaju sa websocket tehnologijom, izazovima pri izgradnji mikroservisa, DDD konceptima, da nauče kako da izgrade API baziran na Slim framework-u, da saznaju prednosti i mane različitih sistema baza podataka i još mnogo toga.

„Konferenciju organizujemo već peti put sa ciljem da okupimo profesionalce i entuzijaste u oblasti PHP tehnologija i da im obezbedimo mogućnost da šire svoja znanja i veštine u oblasti IKT-a. Osim Rasmusa Lerdorfa kreatora PHP jezika, učesnici će moći da slušaju predavanja Nilsa Adermana kreatora platforme „Composer” i Džoša Batsa potpredsednika odseka za inženjerstvo u „Offers.com”, kao i brojne svetske i domaće PHP stručnjake”, objasnio je Gagić.

Kako pokazuju istraživanja srpskog tržišta informaciono-komunikacionih tehnologija, više od polovine programera radi u PHP programskom jeziku koji je, uz Javu, najčešći programski jezik sa kojim se domaći softverski inženjeri susreću. Zbog toga je, kako kaže Gagić, neophodno konstantno učiti o PHP-u: „Trendovi i potrebe u IKT industriji menjaju se mnogo brže nego na bilo kom drugom području, pa je tako i nastala ideja da organizujemo ovu konferenciju i doprinesemo edukaciji zajednice. Naši stručnjaci i kolege iz regiona će imati priliku da uče od priznatih eksperata i informišu se o novinama u PHP-u, veb tehnologijama, arhitekturi, testiranju koda i drugim oblastima kako bi unapredili svoje znanje.”

„PHP Serbia Conference 2017” počinje 27. maja u 10 časova, kad će se učesnicima obratiti Rasmus Lerdorf. Iz PHP Srbija navode da je ovogodišnja konferencija izazvala najveće interesovanje do sada, kao i da su sva mesta u Madlenianumu popunjena.