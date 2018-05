S&T na RISK konferenciji

Jedna od vodećih regionalnih security konferencija – RISK – će se ove godine, 30. maja, održati u Beogradu. S&T će se, kao kompanija sa sveobuhvatnom ekspertizom i iskustvom u oblasti IT sigurnosti predstaviti sa prezentacijom: MicroFocus ArcSight – Protect what matters with SIEM, sa početkom u 13.30h. Prezentaciju će održati S&T-ov menadžer za Network & Security segment, Miloš Ivanović.

Na skupu će biti eksperti i predstavnici svetski priznatih IT kompanija kao što su – McAfee, Micro Focus, Forcepoint, Avecto, Cybonet, Hillstone, Network Critical, Neustar, OSI i mnogih drugih.

Odlični glavni i prateći programi i još mnogo zanimljivih sadržaja – a učešće je besplatno.

Rezervišite svoje mesto prijavom putem linka: risk-conference.com/serbia .