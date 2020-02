Sutra se otvara registracija za DIDS2020

„Tihe internet revolucije“ slogan je jedanaestog po redu DIDS-a (Dana internet domena Srbije), a ambicija ovodogodišnje konferencije je da razmotri različite transformacije, (r)evolucije koje je tokom prethodnih godina internet napravio u skoro svakoj oblasti ljudkse delatnosti. Konferenciju organizuje Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), a biće održana 19. marta 2020. godine u hotelu „Metropol Palace“. Kao i prethodnih godina, prisustvo konferenciji je besplatno, a registracija posetilaca na sajtu dids.rs i дидс.срб počinje 25. februara i traje do popune kapaciteta sale. Da bi posetioci mogli da se registruju potrebno je da prilikom prijave koriste adresu elektronse pošte na .RS domenu.

Dok prvi blok konferencije razmatra da li se nalazimo na pragu ili već traje tiha revolucija koja drastično menja strukturu interneta kakav smo do sada znali, u drugom bloku konferencije u fokusu je umetnost onlajn komunikacije o kojoj će dva renomirana stručnjaka govoriti iz dva sasvim različita ugla.

Prvi je Lazar Džamić, kreativni strateg i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije i Business School Lausanne, jedan od najtraženijih domaćih trenera za digitalnu marketing transformaciju i bivši Head of Brand Planning u Guglovom kreativnom ‘think tank’-u ZOO u Londonu. Njegovo predavanje ukazaće na revoluciju koju je internet napravio u marketingu, njegov uticaj na (r)evoluciju pojma brendinga i na moć koju je dao potrošaču da o brendu govori glasnije nego brend sam o sebi.

Internet je promenio način vizuelne komunikacije i dao sasvim novi značaj simbolima u eri kada jedan emodži može da zameni ceo pasus knjige. Dramatično je uticao na proces stvaralaštva i promocije umetnosti, čemu će biti posvećeno predavanje Slavimira Stojanovića Futra, dizajnera, vizuelnog umetnika, pisaca i profesora čiji su radovi osvojili više od 300 međunarodnih, regionalnih i domaćih nagrada i koji je uvršten u Taschen-ov izbor najuticajnijih dizajnera današnjice.