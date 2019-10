Svečano otvorena Sinergija 19

Devetnaestu godinu za redom, svečano je otvorena Sinergija – jedan od najvećih tehnoloških i biznis događaja u regionu. Pod sloganom „Otključajmo budućnost“ („Unlock the future“) Sinergija iznova otvara vrata budućnosti i pokreće pitanja šta nam donosi savremeno digitalno okruženje i kakav će uticaj imati na društvo, ekonomiju i pojedince.

Osnovne teme predavanja i praktičnih demonstracija, prvog tehničkog dana konferencije, prikazivale su aktuelne tehnologije iz ugla pokretača poslovne transformacije i društva zasnovanog na inovacijama. Uz gotovo neograničene resurse, koje nudi cloud tehnologija, ali i sve dinamičniji razvoj veštačke inteligencije – svedoci smo brzih i sveobuhvatnih promena svih grana industrije.

U tom kontekstu učesnici Sinergije su se složili da je konstantna i održiva digitalizacija svih segmenata društva najvažniji preduslov konkurentnosti, kako u digitalnoj sadašnjosti koju živimo, tako i budućnosti za čiji ćemo izgled biti sami odgovorni. Sinergija 19 otvorena je uvodnim izlaganjem Željka Vujinovića, direktora kompanije Microsoft u Srbiji.

„Uz poverenje koje nam partneri i korisnici ukazuju, digitalna transformacija je i pojedince i biznise učinila još produktivnijim. Ono o čemu smo pričali pre nekoliko godina danas je stvarnost, živimo u svetu koji je digitalizovan i realnosti sa najsavremenijim tehnologijama koje Microsoft nudi korisnicima. Srbija danas ide u korak sa mnogo naprednijim zemljama sa aspekta digitalizacije i primene novih tehnologija, i mi više ne govorimo o viziji veštačke inteligencije, već možemo da se pohvalimo sa nekoliko realnih komercijalnih projekata iz ove oblasti koje trenutno sprovodimo u našoj zemlji. Microsoft će nastaviti da radi na tome da pomogne u napretku i digitalizaciji svih segmenata života“, rekao je Vujinović.

Da bismo otključali budućnost neophodno je da umemo da napravimo ključ. Primer talentovanih mladih ljudi koji takve ključeve prave upravo u našoj zemlji, predstavlja Razvojni centar kompanije Microsoft u Srbiji, u kojem više od 300 zaposlenih kreira tehnologije koje menjaju svet. Zamenik direktora razvojnog centra Dražen Šumić istakao je da je tempo inovacija danas brži nego ikada ranije, a osnovni razlog su informaciono-komunikacione tehnologije, koje su motor unapređenja ljudskog znanja i ubrzanja komunikacije. „Inovacija nije skok, već niz koraka. U okviru projekta Digitalna Srbija, Microsoft radi sa osnovnim školama kako bi na vreme otključao potencijale dece koja će sutra biti softverski inženjeri i nosioci razvoja tehnologija“, rekao je Šumić.

O tome šta definiše naše virtuelne identitete, da li je reč o nalozima na internetu koje kontrolišemo, digitalnim informacijama koje proizvodimo i da li svako od nas poznaje virtuelnog sebe ili nas drugi bolje poznaju, u inspirativnom predavanju govorio je Damir Dizdarević, koji je sedam godina za redom po ocenama publike bio proglašen jednim od tri najbolja predavača Sinergije.

„Izvesno je da će broj servisa koje koristimo putem digitalnih identiteta neminovno rasti. Zato moramo da razmišljamo kako se odnosimo prema njima i njihovoj upotrebi. To je pitanje poverenja“, istakao je Dizdarević.

O izazovima sa kojima se susrećemo u eri podataka i veštačke inteligencije i zašto su podaci važni za napredak kompanija, ali i celokupnog društva, govorila je Anke den Auden, generalna direktorka kompanije Microsoft za 24 zemlje Centralne i Istočne Evrope. Ona je istakla da je svet u protekle dve godine proizveo više podataka nego u celokupnoj istoriji čovečanstva i da su upravo podaci gorivo četvrte industrijske revolucije, dok se u našoj sposobnosti da otključamo vrednosti koje nam podaci daju, nalazi prava moć transformacije.

„Često slušamo o tome šta su najveći potencijali Srbije, da li su to maline ili žito. Ekonomski podaci koji su nam na raspolaganju kažu da je industrija informaciono-komunikacionih tehnologija nedvosmisleno najperspektivniji srpski proizvod koji može da obezbedi ekonomski rast. Srbija je na dobrom putu digitalizacije, a kompanija Microsoft će i u budućnosti biti pouzdan partner u tom procesu“, istakla je Anke Den Auden.

Drugi tehnički dan konferencije pokriva teme vezane za Artificial Intelligence (veštačku inteligenciju), Data Science, Business Solutions, Data Platform & Business Intelligence, Developer Platform, IoT, Modern Business, Open Source, Productivity & Mobility, Security & Identity, User eXperience, Mixed Reality & Games, i druge zanimljive IT oblasti.

Treći konferencijski dan – Biznis dan, kroz panel diskusije i interesantna keynote predavanja sumiraće ključne korake koji nam predstoje u daljem razvoju savremenog digitalnog okruženja za život i rad, iz vizure učesnika i kreatora regulatornog, privrednog i obrazovnog ambijenta Srbije.