Tomo Ricov i Nikola Vrdoljak u susret jubilarnom izdanju Weekenda

Od 21. do 24. septembra održaće se još jedno trodnevno izdanje Weekend Media Festivala na dobro poznatoj lokaciji u Staroj tvornici duhana u Rovinju.

U susret desetoj godini Weekenda razgovarali smo sa direktorom festivala Tomom Ricovom i programskim direktorom festivala Nikolom Vrdoljakom koji su otkrili što se skriva iza jubilarnog izdanja najvećeg komunikacijskog festivala u jugoistočnoj Evropi.

Ove godine Weekend Media Festival obeležava svoju desetu godišnjicu. Kakve nas novosti očekuju?

TOMO RICOV: Ovo nam je deseta godina za koju smo zacrtali ambiciozan cilj, a to je da jubilarni rođendan proslavimo sa stilom po pitanju programa i zabave. Uveli smo dosta novosti, od izgleda festivala do samoga programa. Svake godine nastojimo kroz predavanja, ali i ostale sadržaje da ponudimo i napravimo nešto novo, a šta će se tačno događati na desetoj godišnjicu ostaje da se vidi.

Što donosi ovogodišnji program i kako zapravo birate teme o kojima će se govoriti?

NIKOLA VRDOLJAK: Imamo plan prema kome želimo obuhvatiti ključne teme industrija koje pokrivamo. Na Weekendu učestvuju ključni ljudi iz regiona, govorimo o globalnim trendovima sa kojima nas upoznaju predavači sa većih i razvijenijih tržišta, a potom i organizujemo radionice na kojima želimo da ljudi steknu neka nova znanja. Weekend tako pokušava da podstakne nove trendove i da ostane pozitivan. Ne želimo da se bavimo samo trenutnim stanjem već pokušavamo učestvovati u kreiranju novih trendova. Naravno, svake godine imamo nekoliko panela i predavanja koji nas uvode u potpuno nove stvari za koje verujemo da će ozbiljno uticati na svet kao što je primer digitalizacije medija što ćemo ove godine analizirati kroz panele Život u doba duopola, Smrt američkog TV sadržaja i Baby you can ride my car.

U Rovinj svake godine dovodite brojne zanimljive govornike iz celoga sveta. Koga ste pozvali ovoga puta?

NIKOLA VRDOLJAK: Deo programa jubilarnog Weekenda biće posvećen nordijskim zemljama koje se po mnogo čemu smatraju uzorom razvoja, novih tehnologija, ali i regionalne saradnje. Gradimo potpuno novu dvoranu za partnere iz Švedske, Danske, Finske i Norveške. Ponosni

smo na ovu saradnju jer verujemo da ćemo našim posetiocima ponuditi niz predavača iz najrazvijenijeg regiona sveta. Nadamo se da će i naš region jednog dana biti sve sličniji njima.

Kako će izgledati muzički program? Kako planirate da obeležite desetu godišnjicu?

TOMO RICOV: Muzički program uvek je bio jedan od najjačih aduta Weekend Media Festivala, a ove godine posetioci festivala mogu očekivati iznenađenja prilagođena velikom jubileju. Ne možemo još ići sa imenima, ali jedno je sigurno – Weekend partyji i ove će godine biti tema o kojoj će se govoriti mesecima nakon završetka festivala.

Koja su Vaša očekivanja od desete godišnjice i šta biste iz programa istakli kao najzanimljivije?

TOMO RICOV: Očekujemo oko 4500 posetioca što je ujedno i maksimum koliko može stati u festivalski prostor. Ponosni smo što nas svake godine posećuje sve veći broj gostiju iz regiona što je najbolja potvrda da je program koji nudimo zanimljiv i važan za poslovni sektor. Ove godine pripremili smo preko 60 prezentacija koje će se istovremeno odvijati u šest dvorana. Od predavača bih istakao Jona Lawrencea, najboljeg digitalnog urednika Velike Britanije sa Channel 4.

Koliko se komunikacijska industrija promenila u proteklih deset godina, od prvog izdanja Weekenda?

NIKOLA VRDOLJAK: Weekend je opstao toliko dugo baš zbog toga što živimo u vremenima u kojima se stalno događaju novi trendovi. Koliko god smo često zabrinuti oko definisanja programa ili novih tema o kojima ćemo razgovarati, kad se malo odmaknemo vidimo da se zaista događaju neverovatne stvari. Na primer, na prvom Weekendu, 2008. godine, jedan od gostujućih predavača bio je Blake Chandlee, komercijalni direktor Facebooka. Weekend u to vrijeme nije još ni imao svoju Facebook stranicu. Deset godina kasnije, Google je postao veći od celokupne print-industrije globalno, dok je Facebook gotovo prestigao sve radijske medije u svetu.