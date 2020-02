Trinaesti po redu ’’Beogradski dani inženjera – EBEC Beograd 2020’’

Tradicionalno, trinaestu godinu za redom, Udruženje studenata tehnike Evrope, BEST Beograd,

organizuje manifestaciju pod nazivom Beogradski dani inženjera – EBEC Beograd 2020 od

12. do 16. marta.

Ove godine na Mašinskom fakultetu održaće se lokalna runda Evropskog BEST inženjerskog

takmičenja, a najbolje plasirani učesnici imaće mogućnost da svoja znanja, ideje i veštine

pokažu i testiraju i u regionalnoj i finalnoj takmičarskoj rundi. Takmičenje je namenjeno

studentima tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta. Obuhvata dve kategorije:

Timski dizajn – kategorija u kojoj se zahteva da se od ponuđenog materijala, kroz timski rad,

projektuju i konstruišu prototipi zadate namene, kako i Studija slučaja, gde se od učesnika

očekuje da poslovni problem reše koristeći znanja iz oblasti inženjerstva i menadžmenta.

Beograd će ove godine biti domaćin i onim učesnicima koji će se plasirati u regionalnu rundu,

dok će se finalna runda održati u Varšavi.

Pored lokalne runde takmičenja, na danima projekta, za sve zainteresovane biće održane

radionice za usavršavanje ličnih veština, dok će Sajam inovacija budućim mladim inženjerima

pružiti priliku da prikažu svoje inovativne projekte. Cilj Beogradskih dana inženjera je da

studentima pruži šansu da pokažu svoja znanja i sposobnosti, da ih podstaknu da naprave prve

korake u svetu inženjerskih problema, i kroz rešavanje zadataka razviju svoj timski duh,

kreativnost i snalažljivost.

„Današnje vreme i poslovno okruženje zahteva od nas konstantno napredovanje i usavršavanje

– kako stručnih veština, tako i širenje znanja van zamišljenih granica oblasti kojom se bavimo.

Cilj koji smo postavili jeste da ovaj projekat otvori vrata studentima ka novim izazovima, pruži

priliku da savladaju nove veštine i podstakne njihovu želju za daljim radom na sebi.“ ,kaže

Dimitrije Đorđević, Glavni organizator projekta.

Prijave za učešće na Beogradskim danima inženjera otvaraju se 24. februara. Više informacija

o projektu, kao i samim prijavama, možete pronaći na stranici ebec.best.rs .