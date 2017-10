U organizaciji Samita 100 lansirana nova faza projekta EDISON eCity

Sa početkom evropske nedelje mobilnosti lansirana je u Celju nova faza projekta EDISON eCity– jednog od najznačajnijih regionalnih projekata u oblasti ekološkog transporta.

Događaj, kome su prisustvovali brojni predstavnici privrede iz regiona, uz državne predstavnike vlade Slovenije i Evropske unije, organizovala je regionalna poslovna inicijativa Samit100, u partnerstvu sa lokalnom vlasti Celja i Rotary distriktima iz regiona.

EDISON platforma nastala je u Sloveniji, 2015. godine, kao rezultat humanitarne inicijative kada su za potrebe dece sa invaliditetom u rent-a-car usluge uvedena električna vozila, modela BMW i3, čime je uspostavljena prva ekološka ekonomija deljenja – jedan od najbrže rastućih svetskih ekonomskih trendova.

Nakon instaliranja deset stanica za napajanje električnih vozila u Sloveniji, ova inicijativa predstavljena je u okviru Samita100 u Sarajevu, sa planom da se uvede elektrifikacija puta u dužini od 2400km, koji povezuje sve veće regionalne gradove, od Ljubljane preko Zagreba i Beograda do Skoplja, Tirane, Prištine, i zatim Dubrovnika, Splita, Zadra i Kopra, a u aprilu ove godine, promovisan je i projekat eBelgrade. Proteklog vikenda predstavljeni su prvi rezultati platforme i lansirana faza eCelje, kojom EDISON projekat nastavlja povezivanje unutar regiona jugoistčne Evrope. Promociji nove faze, u Celju, prisustvovala je i evropska komesarka za transport, Violeta Bulc.

Jedan od tvoraca i glavnih pokretača EDISON projekta je dr Iztok Seljak, Predsednik Upravnog odbora slovenačke kompanije Hidria, jedne od vodećih evropskih kompanija u oblasti industrije automobilske tehnologije, i potpredsednik Upravnog odbora Samita100.

‘Nalazimo se u epohalnom periodu velike transformacije društva koje će se bazirati na obnovljivim izvorima energije i ekonomije deljenja (sharing) i mi u regionu vidimo to kao fenomenalnu mogućnost da kao povezani region iskoristimo zajedno šansu za brzi rast. EDISON projekat danas je prepoznat kao jedan od strateški najvažnijih projekata ekološkog transporta u Evropi, što potvrđuje i prisustvo Violete Bulc danas.’, izjavio je Iztok Seljak. „Edison od regiona pravi laboratoriju zelene mobilnosti a uspešna rešenja možemo izvoziti na globalno tržište“.

Događaj u Celju jedan je od aktivnosti u okviru regionalne inicijative Samit100, a u susret njegovom šestom regionalnom godišnjem okupljanju, koje će se održati u Skoplju, 16. i 17. oktobra. SAMIT 100

biznis lidera Jugoistočne Evrope predstavlja jedinstvenu poslovnu inicijativu koja okuplja najistaknutije poslovne lidere Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Albanije sa ciljem da regionalnu saradnju uspostavi kao prioritetan zadatak dnevnog reda svake Vlade u region koji će unaprediti konkurentnost nacionalnih ekonomija i ojačati potencijale Jugoistočne Evrope. Ove godine u Skoplju, ovaj događaj će okupiti više od 150 poslovnih i političkih lidera regiona, zajedno sa specijalnim gostima iz Evropske komisije, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicione banke (EIB), Nordena, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i mnogim drugima s ciljem identifikovanja ključnih projekata i novih dogovora za novo doba, u skladu sa sloganom Samita100.