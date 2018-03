Uspešno održana tradicionalna Fujitsu Day konferencija

U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, održana je tradicionalna, godišnja Fujitsu Day konferencija, u saradnji sa partnerima kompanije Fujitsu – Microsoft, Intel, SAP i NetApp. Konferencija ovog globalnog IT lidera okupila je veliki broj učesnika, koji su pokazali veliku zainteresovanost za najsavremenije digitalne strategije, informacione tehnologije i Fujitsu rešenja uz pomoć kojih će dodatno osavremeniti i olakšati svakodnevno poslovanje.

Konferenciju je otovrila Suzana Radović – Direktorka prodaje za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu, nakon čega se učesnicima obratio prvi predavač i predstavnik kompanije Fujitsu, Juan Porcar, potpredsednik i direktor za Istočnu Evropu, Rusiju, ZND i Afriku, koji je održao predavanje Human Centric Innovation – Digital Co-creation.

Među predavačima, takođe su se našli i Marcus Schneider, zadužen za upravljanje proizvodima u Evropi u okviru Fujitsu centra za podatke (European Product Management for Data Center Products at Fujitsu), koji je govorio o tome kako da se nosimo sa plimom promena i ogromnom količinom podataka koji mogu postati naš kapital, na predavanju pod nazivom PRIMEFLEX Integrated Systems – Making IT easy. Christian Bock, koji je na čelu Marketing programa za proizvode i rešenja sektora Klijentskih kompjuterskih uređaja (Client Computing Devices ) i Centra za podatke (Datacenter) u okviru kompanije Fujitsu, je svojim predavanjem Workstyle innovation – joy and efficiency got married, predstavio nove načine rada i kako da se osnaže i podstaknu zaposleni i da se objedine zadovoljstvo i efikasnot u poslovanju.

U ime kompanije NetApp, stručnjak Milan Vasilevski, Partner Account Manager, zadužen za region Jadrana i Mađarske, predstavio je novo rešenje kompanija Fujisu i NetApp – NFLEX. Ispred kompanije SAP, takođe jednog od sponzora konferencije,Dragoljub Ljubičić, Senior Technology Consultant SAP, govorio je o SAP HANA rešenju, koje omogućava ubrzavanje poslovnih procesa i pojednostavljivanje IT okruženja.

Na samom kraju konferencije, svim prisutnima se obratio i Direktor prodaje proizvoda za Balkan kompanije Fujtsu, Gabriel Pavel, koji je govorio o Fujtisu rešenjima u retail industriji.

Kompanija Fujitsu je u saradnji sa strateškim partnerima u Srbiji, uz bogat i zanimljiv sadržaj na Fujitsu Day konferenciji, približila svim prisutnima rešenja za efikasno preoblikovanje poslovanja korisnika informacionih tehnologija, kao i kako da povežu znanje i tehnologije, kreiraju dodatnu vrednost za svoje partnere i korisnike, i kako da implementiraju digitalne tehnologije u samu srž poslovanja.