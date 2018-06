Veće prisustvo žena u IT sektoru ključno za budućnost Srbije

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, izjavila je da žene u sektoru informaciono komunikacionih tehnologija doprinose kreativnosti i produktivnosti ove industrije, i da je njihovo veće uključivanje u ovu oblast ključno za budućnost Srbije.

Na predstavljanju programa „Različite perspektive o ženama u tehnologiji“, koji je u organizaciji Američke privredne komore održan u ambasadi SAD u Beogradu, državni sekretar navela je da istraživanja međunarodnih organizacija potvrđuju da kompanije i institucije koje ignorišu pitanja rodne i svake druge raznovrsnosti rizikuju nedostatak produktivne i kreativne radne snage.

„Ovo je naročito značajno za digitalizaciju. Manje žena danas u IT-ju znači manji broj žena i u svim inovativnim privrednim granama koje će se razvijati iz IT-a, odnosno na poslovima budućnosti. Dakle, ukoliko ne smanjimo i ne otklonimo rodni digitalni jaz, žene neće imati benefit od digitalizacije, a sa druge strane ni sektor neće moći da dostigne rast svih potencijala“, upozorila je Matić.

Ona je istakla da je rodni disbalans prisutan i u Evropi, gde studije u oblasti IKT-a upisuje četiri puta više muškaraca nego žena, dok je u Srbiji, oko 15% mladih žena na IKT smerovima.

„Radi podsticanja rodne ravnopravnosti u IKT-u, a istovremeno i podizanja kadrova, Ministarstvo nadležno za informaciono društvo i telekomunikacije učestvovalo je u inicijativi za uvođenje informatike u obavezni nastavni plan, a istovremeno je pokrenulo i realizovalo umrežavanje svih osnovnih i srednjih škola na Akademsku mrežu Srbije, što je školama obezbedilo besplatnu i stabilnu internet vezu“, podsetila je Matić.

„U domenu neformalnog obrazovanja, Ministarstvo je pokrenulo programe podrške za prekvalifikaciju žena u IKT sektor i finansiralo je i druge projekte koji mogu da doprinesu zapošljavanju u IKT, obrazovanju i rodnoj ravnopravnosti“, dodala je, navodeći programe podrške IT zajednicama, u Beogradu, Majdanpeku, Valjevu, Kikindi, Kragujevcu, Vranju, Somboru, Boru i Nišu, kao i regionalni projekat Xbit,, koji uključuje podsticanje žena u pravcu IT preduzetništva.

„Posebno podstičemo devojčice da se opredele za obrazovanje u ovoj oblasti, kroz projekat Dan devojaka u IKT-u, koji se obeležava od 2010, u aprilu, u okviru Međunarodne unije za telekomunikacije, a na inicijativu Republike Srbije“, zaključila je državni sekretar.