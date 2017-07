Weekend Media Festival dovodi Turo globalnu kompaniju za deljenje automobila

Za svoj deseti rođendan Weekend Media Festival ugostiće Turo, vodeću svetsku kompaniju za peer-to-peer deljenje automobila. Kako bi obeležili ovaj događaj, Turo će kroz jednokratnu promociju ponuditi svoje usluge u Hrvatskoj u toku Weekend Media Festivala.

Turo je jedan od uspešnih američkih startup-a koji su izrasli na principu ekonomije deljenja. Osnovan je 2009. u San Franciscu.

Vlasnici automobila putem platforme mogu vrlo jednostavno da iznajme automobil dok ga ne koriste i tako da zarade, a bilo ko može jednim klikom na aplikaciji da unajmi auto za svoje potrebe. Biznis model je jednostavan: neisplativo je u vlasništvu imati automobil koji ustvari stoji parkiran većinu vremena, a ovako auto isplaćuje sam sebe.

Koristi se u preko 4.700 gradova u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Ujedinjenom Kraljevstvu pa je porastao u zajednicu koja broji preko tri miliona članova. Svaki član prosečno zaradi 534 dolara mesečno, što je više nego dovoljno za pokrivanje mesečnih troškova automobila.

„Uzbuđeni smo zbog dolaska na Weekend Media Festival“, izjavio je Matheus Riolfi, direktor međunarodnog širenja u Turu. „Radujemo se što ćemo učesnicima festivala moći predstaviti barem deo onoga što čini Turo posebnim i za vlasnike automobile i za putnike.“

Deseti Weekend Media Festival ove godine se održava od 21. do 24. septembra u prostorima stare Tvornice duhana u Rovinju, pod generalnim pokroviteljstvom Adris grupe. U prvih deset godina Weekend je ugostio gotovo 45.000 učesnika: 1.000 govornika, 35.000 medijskih, marketinških i PR profesionalaca, 3.500 studenata i 5.000 akreditovanih novinara iz celog regiona.

Pozicionirao se kao najveći komunikacijski festival u jugoistočnoj Europi, a prvi je najavio i neke od top trendova poput mobilnog oglašavanja, native oglašavanja, digitalizacije, programmatica i blockchaina.

Weekend nije rezervisan samo za predavanja i diskusije, već je i mesto za party-je i networking koji će ove godine biti podignuti na veći nivo. Precizno osmišljen muzički program oduvek je bio jedan od najjačih aduta festivala, a ove godine će biti i iznenađenja prilagođenih velikom jubileju.