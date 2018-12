Zaključak WeAreDevelopers AI kongresa: Etika bi trebala biti u centru AI tehnologije

Sa više od 2.000 posjetitelja iz više od 40 zemalja na WeAreDevelopers AI Kongresu, Beč se pozicionirao kao evropski centar za razvoj softvera umjetne inteligencije (AI). Stručnjaci iz područja umjetne inteligencije složili su se: AI je trenutno ogranak informacijskih tehnologijasanajvišim potencijalom, a etika bi trebala biti u centru razvoja

Već u uvodnom govoru dr. Margarete Schramböck, Savezne ministrice za digitalizaciju i ekonomske poslove Austrije, jasno je naglašeno da umjetna inteligencija ima posebnu pozornost u Austriji.

Opće je poznato da se umjetna inteligencija sada može naći u svim industrijama i uveliko je pronašla svoj put do krajnjeg korisnika. “Umjetna inteligencija (AI) je već danas sastavni dio našeg svakodnevnog života i postat će još više vidljiva u bliskoj budućnosti. Već su mnoge svakodnevne aplikacije, kao što su prepoznavanje slike i sustavi za preporuke, kreirane uz pomoć ove tehnologije.” rekao je Sead Ahmetović, suosnivač i direktor kompanije WeAreDevelopers koja ima adrese u Sarajevu, Beču i Berlinu.

Kao osnovna nit, etika i povjerenje postaju dio programiranja uz AI. Dva govornika sa ovog događaja, Tim O’Brien, generalni direktor AI programa u Microsoftu i Moshe Vardi, profesor računalne znanosti na Sveučilištu Rice, naglasili su da je sada vrijeme za izgradnju povjerenja u aplikacije zasnovanim na AI-u. “Na programerima i kompanijama je da uključe poverenje u etičke principe korištenja umjetne inteligencije i stave naglasak na važnost istih. Kompanije poput Microsofta prepoznale su ovaj problem i vrlo su aktivne na području odgovornog korištenja AI tehnologije”, dodaje Thomas Pamminger, suosnivač i CPO u kompaniji WeAreDevelopers.

Umjetna inteligencija kao industrija već uveliko teži ka progresivnom razvoju zrelosti. “AI će u narednim mjesecima i godinama biti grana tehnologije sa troznamenkastim rastom. A naš partner i svjetski lider u tehnologiji, kompanija Microsoft, je učesnicima našeg kongresa predstavila najnovije tehnologije i aplikacije iz AI sfere u toku protekla dva dana”, rekao je Benjamin Ruschin, suosnivač i direktor u kompaniji WeAreDevelopers.

WeAreDevelopers AI Congress Vienna 2018 održao se od 4.-5. decembra u Hofburg palači u samom srcu Beča, i okupio više od 2000 programera i lidera u IT sektoru. Poseban je naglasak stavljen na teme mašinskog učenja (Machine Learning), dubokog učenja (Deep Learning), znanosti o podacima (Data Science), robotike, procesuiranja prirodnog jezika (NLP) i ljudske interakcije. Na kongresu su govorili mnogi stručnjaci u prethodno navedenim temama, među kojim su se najviše istakli osnivač glasovne asistentice “Siri” Adam Cheyer (Viv Labs), kao i mnogi drugi govornici poput Christian Heilmann (Microsoft), Pavithra Vijay (Google, Keras), Eyal Felstaine (Amdocs), prof. Moshe Vardi (Univerzitet Rice), Ching-Kako Chen (Spotify), Ramshanker Krishnan (Microsoft), Dorothee Ritz (Microsoft GM), dr. Johanna Ullrich (SBA Research) i drugi.

Od 6.-7. Juna 2019. godine, održat će se najveći svjetski kongres za developere, WeAreDevelopers World Congress, na novoj lokaciji u CityCube centru u Berlinu. Među potvrđenim govornicima našli su se velikani poput kreatora PHP-a – Rasmus Lerdorf, Håkon Wium – izumitelj CSS-a, John i Brenda Romero – pioniri u razvoju i kreiranju video igara i druga imena koja će se u narednom periodu objaviti uz ostale informacije koje možete pronaći na oficijelnoj stranici: https://www.wearedevelopers.com/