Završena Sinergija 19 – veštačka inteligencija je moćan prijatelj biznisa, vlada i gradjana

Sinergija 19, najznačajnija regionalna konferencija posvećena informacionim tehnologijama i biznisu, završava se tradicionalnim Biznis danom, na kojem su kroz panel diskusije, učesnici razgovarali o tome da li su veštačka inteligencija i najsavremenije tehnologije ključni pokretač poslovanja budućnosti.

Stela Solar, rukovodilac prodaje sektora Intelligent Automation Solution u kompaniji Microsoft, na globalnom nivou, u uvodnom izlaganju, kroz primere iz prakse i oprobane univerzalne principe primene, objasnila je kako AI zaista menja i pospešuje usluge u različitim industrijama i zašto predstavlja razvojnu šansu koju ne smemo da propustimo.

„Kada razmišljamo o tehnologijama poput veštačke inteligencije, razmišljamo o nečemu što je produžetak svakog od nas. Toliko je podataka oko nas, to mogu biti audio i video zapisi, dokumenti, slike, arhitektonski crteži, bilo šta što uz pomoć veštačke inteligencije možemo da razumemo i gde možemo da prepoznamo određene šablone. A kada ih nađemo oni nam daju informacije o novim poslovnim prilikama, vrednostima koje možemo da kreiramo za korisnike i organizacije, i tu zapravo leži prava moć tehnologija“, rekla je Stela Solar.

Dmytro Turchyn, Microsoft AI Product Lead za CEE region preneo je viziju Microsofta o veštačkoj inteligenciji koja je istovremeno i prilika i odgovornost za kompanije, ljude i vlade, i kako tehnologija svima u tom lancu može već danas pomoći da postignu više.

„Veštačka inteligencija osnažuje organizacije da kreiraju potpuno nove tokove prihoda. Primera radi, danas proizvođači mogu da postanu pružaoci usluga sa novim vrednostima za svoje kupce. Ili ako pogledate zdravstvo, mi recimo u Češkoj imamo bolnice koje uz pomoć veštačke inteligencije, za mnogo kraće vreme, na radiološkim snimcima pacijenata detektuju anomalije. Verujem da ćemo za par godina imati zdravstvenu zaštitu, kakvu nismo poznavali do sada“, istakao je Dmytro Turchyn.

Zanimljiva panel diskusija je postavila pitanje – da li era modernih tehnologija može da stvori prilike za aktivnije angažovanje žena u inovacijama i transformaciji. Panel je otključao novi prostor koji će ženama pružiti priliku da same kreiraju sopstvena zanimanje i karijere, koje više nisu nužno vezane za IT i programiranje, već za digitalni svet kao takav, u kojem je kretanje oslobođeno granica koje smo poznavali do sada.

Koliko je u svetu tehnoloških inovacija važna dobra ideja pokazao je „Sinergija Challenge“ u okviru kojeg su startapi i manje tehnološke kompanije predstavile svoja rešenja koja prikazuju pozitivan uticaj digitalizacije na unapređenje raznih aspekata kvaliteta života. Ovaj Challenge je osmišljen tako da kreira i predstavi rešenja na zadate teme, gde je fokus pre svega bio na javnoj administraciji i finansijama – sa idejom da se određeni servisi i usluge oba sektora učine efikasnijim, transparentnijim i uopšte iskustvom koje je prilagođeno korisnicima.

Ovogodišnja Sinergija otključala je budućnost i pravac za narednu, koja će predstavljati krunu dve decenije postavljanja trendova, donošenja inovacija i pomeranja granica u spoju savremenih tehnologija i poslovanja.