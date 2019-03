IT sektor udružen u podršci zenama u IT industriji – Nedelja ženskih priča u IT

O čemu pričaju devojke i kako izgledaju ženske priče u IT-u? Da li su devojke dovoljno zainteresovane za karijeru u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija ili misle da je IT i dalje predominatno muška profesija? Zašto statistike pokazuju da se žene ređe odlučuju za obrazovanje u IT-u? Ovo su neka pitanja o kojima će biti reči tokom „Nedelje ženskih priča u IT-u“, koju povodom Svetskog Dana žena u ICT-u, od 8. do 11. aprila organizuje nekoliko kompanija i organizacija koje posluju u oblasti IT-a i edukacije u ovoj sferi.

Zajednička inicijativa Microsoft razvojnog centra Srbije, kompanije GoDaddy, StartIT centra, Fondacije Petlja i Inicijative „Digitalna Srbija“ ima za cilj da skrene pažnju na potrebu za većim uključivanjem devojaka u IT industriju i podsticanje da razvijaju karijeru upravo u ovoj oblasti. Po prvi put, relevantne kompanije i organizacije iz sfere IT-a, udružile su snage kako bi pokazale nedvosmislenu podršku devojkama da zakorače u svet programiranja i tehnologija.

Tokom „Nedelje ženskih priča u IT-u“ organizatori će ugostiti desetine učenica osnovnih i srednjih škola, studentkinja, žena koje već rade u IT industriji, kao i one koje bi želele da se prekvalifikuju i steknu dodatna znanja o ovoj oblasti.

Prva dva dana, 8. i 9. aprila, Fondacija Petlja organizovaće radionice i predavanja za učenice osnovnih i srednjih škola iz čitave Srbije, na kojima će devojke biti u prilici da se oprobaju kao programeri. Dodatno, u saradnji sa Inicijativom „Digitalna Srbija“ biće ogranizovana panel diskusija na kojoj će žene koje su svoje karijere već ostvarile kao programerke podeliti lične profesionalne priče i na svom primeru pokazati da posao u IT-u nije rezervisan samo za muškarce.

Fondacija Petlja radionice organizuje kao deo DiGi girlz programa Majkrosoft Philanthropies-a, koji kroz inicijativu YouthSpark i program DigiGirlz, devojkama iz srednjih i osnovnih škola širom sveta pruža priliku da se upoznaju sa mogućnostima i prednostima karijere u IT-u, kroz interaktivne radionice programiranja i druženje sa uspešnim i uticajnim ženama iz industrije.

U utorak, 9. aprila, Startit će organizovati 1 na 1 razgovore sa devojkama i ženama koje su izgradile karijere u IT-u, gde će zajedno sa srednjoškolkama u publici probati da dođu do odgovora na neka od najčešćih i najvažnijih pitanja kada je u pitanju građenje karijere u ovoj oblasti.

Događaj „Ćaskanje: Ženske priče u IT-u“ održaće se u sredu, 10. aprila u organizaciji Microsoft razvojnog centra u Srbiji i okupiće studentkinje tehničkih, računarskih i prirodno-matematičkih fakulteta. Tokom celodnevnog programa studentkinje će imati priliku da čuju iskustva inženjera i praktikanata iz Microsoft razvojnog centra u Srbiji, kroz interaktivne radionice saznaju više o mogućnostima koje nudi karijera u IT sferi, kao i da saznaju šta je potrebno da se prijave za praksu ili posao u jednoj internacionalnoj korporaciji. „Ćaskanje“ će biti i dobra prilika da se upoznaju sa projektima i Microsoft tehnologijama kroz demo stanice, ali i da kroz opušteno druženje saznaju kako izgleda jedan radni dan inženjera.

Nedelju ženskih priča, zatvoriće kompanija GoDaddy, čiji predstavnici će pričati o tome zašto je WordPress odličan način da se započne ili unapredi IT karijera. Organizovanjem WordPress radionice, dame će savladati osnove WordPressa i dobiti mnoga uputstva kako da nastave u web svetu kroz ovu tehnologiju.

Dan žena u ICT-u je međunarodna inicijativa pokrenuta sa idejom da se na globalnom nivou stvori okruženje koje će ohrabrivati i osnaživati devojke i mlade žene da razmotre i započnu karijeru u sve većoj i značajnijoj oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Drage dame, srećan vam Svetski dan žena u IT-u!